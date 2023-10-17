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後腳筋疼痛恐是阿基里斯腱斷裂！ 醫揭「2大解方」

▲後腳筋疼痛恐是阿基里斯腱斷裂！ 醫揭「2大解方」
▲後腳筋疼痛恐是阿基里斯腱斷裂！ 醫揭「2大解方」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】32歲的許先生是籃球好手，在一次比賽中，「啪」的一聲，後腳跟劇烈疼痛、無法行走，經超音波及MRI檢查下，診斷為阿基里斯腱斷裂。

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阿基里斯腱　幫助往前、往上力量

樂生療養院骨科主任兼副院長周禮智解釋，阿基里斯腱（Achilles tendon），又稱跟腱，由腓腸肌和比目魚肌融合形成的跟腱，以螺旋形排列方式連接跟骨後側，是人體中最大的肌腱，小腿後肌與跟腱一起負責足踝關節蹠屈的動作，幫助我們腳板往下踩，提供行走、跑步、跳躍時，往前往上的力量。

阿基里斯腱斷裂　多因這些因素造成

周禮智醫師指出，阿基里斯腱斷裂可能原因為鈍物撞擊、高張力運動及阿基里斯腱慢性發炎所致，常好發於30～40歲男性，因受傷當下小腿會有突然被重踢一下的感覺，接著出現腳劇烈疼痛及踝關節腫脹，無法走路的情況，故常被誤以為是腳踝受傷，延遲治療。

治療跟腱斷裂有２方式　作法一次看

跟腱斷裂的處理方式有兩種，周禮智醫師說明，一為物理治療，因跟腱位於皮下，血液循環不佳，治療多以伸展運動及超音波、電療為主，若是治療效果不佳時，可考慮震波或血小板濃縮液注射（PRP），進而達到止痛及治療效果；另一方式為手術，將斷裂的肌腱接上去，嚴重時需要另外補肌腱，來強化跟腱，術後以石膏、特製的腳踝護具或支架固定三個月。

盡早治療以利早恢復　運動前後莫忘這件事

周副院長呼籲，跟腱斷裂本身是一種很嚴重的傷害，應及時尋求適當的診斷與治療，並在術後合理的範圍內及早活動與承重，即能幫助回復，另運動前後需要進行暖身及伸展，避免肌腱攣縮及疲乏，也避免過度運動引起跟腱承受太大壓力，才會有健康的阿基里斯腱。 



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59541

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