▲COVID-19疫情上升！又驗出首例BA.2.86境外移入　疾管署籲盡快接種疫苗

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境外驗出首例BA.2.86 9月底由土耳其入境根據疾管署資料顯示，上週每日平均新增43例COVID-19本土確定病例（併發症），與前7日（10月3日－10月9日）每日平均新增39例相比略升。而上週平均每日新增6例死亡，也較前7日每日死亡平均數3例上升。
此外，上週新增檢出56例Omicron變異株確定病例，分別為41例本土個案、15例境外移入個案，其中有1例境外移入個案為新興變異株BA.2.86，這也是國內首例檢出個案。疾管署表示，該個案於9月28自土耳其入境，至於本土病例目前尚無檢出BA.2.86變異株。
BA.2.86傳播力、嚴重度如何？ 疫苗、快篩有效嗎？BA.2.86變異株在7月24日時，於丹麥首次發現，根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料顯示，目前BA.2.86已現蹤於30個國家，世界衛生組織（WHO）在8月17日將其列為「監測中變異株（VUM）」。
曾淑慧發言人說明，BA.2.86是Omicron BA.2的子代變異株，與BA.2相比有34個突變，與XBB相比有超過35個突變，和原始新冠變異株則有58個突變，由於它有潛在風險，因此世界衛生組織將它列為監測中變異株，疾管署也對境內、境外個案加以監測。
現在COVID-19疫情雖然已經趨緩，不過新興變異株出現，有些人便擔心是否會帶來反轉？BA.2.86的傳播力、疾病嚴重度會不會更強呢？曾淑慧發言人表示，BA.2.86的傳播能力相較於XBB.1.5、EG.5要來得低，疾病嚴重度美國疾病管制中心也認為與XBB變異株沒有差別。
曾淑慧發言人提到，目前的快篩試劑對於BA.2.86病毒監測仍然有效，而抗病毒治療藥物也有效果，至於疫苗的部分，目前都認為新的XBB.1.5疫苗對於BA.2.86仍然能夠產生足夠的保護力以及抗體，可以有效保護民眾。
雖然新冠病毒常有變異情形，不過以目前資料來看疫苗、藥物仍有其保護及治療效果。因此，曾淑慧發言人呼籲，民眾尤其是高風險族群應盡早施打疫苗，若受到病毒感染有需要的話也應盡早使用抗病毒藥物治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59631
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