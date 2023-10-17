加拿大軍機遭共機近距離攔截　中國：滋事挑釁

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中國外交部發言人毛寧回應稱，10月14日，加拿大一架CP-140型機「非法侵入」中國釣魚台附屬島嶼赤尾嶼「領空」，嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全。針對加方的挑釁行為，中方已經向加方提出了嚴正交涉，中國軍隊也在現場採取了必要的處置措施。
她說：「事實的真相就是加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置。」加方應當尊重客觀事實，停止散播虛假訊息。
毛寧並稱，近年來，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，頻繁對中國抵近偵察並挑釁。需要強調的是，聯合國安理會決議從未授權任何國家以執行決議為由，在他國管轄海空域部署軍力，展開間諜偵察活動。
她最後說：「中方堅決反對任何國家以執行決議為名，危害中國的國家主權和安全。中方敦促加方正視事態的嚴重性，立即停止冒險挑釁行為。」
加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪，目睹共軍戰鬥機以「咄咄逼人的方式」攔截。該機在執行聯合國安理會對北韓制裁的「霓虹行動」（Operation Neon）。
環球新聞發布的影片顯示，一架共軍戰鬥機從加拿大巡邏機右側快速飛越其機頭造成機身晃動；還有一架共軍殲10戰鬥機抵近僅有5公尺。
報導說，共機攔截期間還在加機附近發射多枚照明彈。
報導引述加軍少將賀德斯頓 （Iain Huddleston） 說：「他們咄咄逼人，在某種程度上我們認為這是不安全和不專業的。我們是在執行任務，這種攻擊性確實出乎意料，也是不必要的。」（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1121017