秋天開始狂掉頭髮好怕！醫師曝「暫時性影響」　換季洗髮精這樣挑

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對此，謝醫師則解答，國外研究顯示，3月是一年中毛髮最多的月份，9月和10月則是最少，所以有些人在秋天會發現掉髮量變多，這種因為季節變化造成的落髮為暫時性，毛囊沒有萎縮，只是進入休眠狀態，毛髮之後就會再次生長。
此外，每當遇到季節交替時，溫度、濕度都會出現改變，謝宗廷醫師指出，如果平時使用洗髮精後覺得頭髮、頭皮舒適清爽，就不需買很多種洗髮精輪流使用；但如果有使用前述提到的含藥品成分洗髮精，建議購買一款一般溫和洗髮精，兩者交替使用，以免太常用讓藥物產生抗藥性使效果變差。
坊間傳聞「同一種洗髮精用太久髮質會變差，甚至會掉髮禿頭」，謝宗廷醫師則解釋：「洗髮精的成分不會傷害毛囊，更不可能造成毛囊萎縮甚至禿頭」，如果覺得髮量日益稀疏，想換不同種類的洗髮精達到效果，是不切實際的。 值得注意的是，很多人在夏天出油量較大，可以選擇去油洗淨力較強的洗髮精；但到了秋冬天氣較乾冷，洗髮精就需要適時更換成較保濕，或者是中性髮質適用的，以免將頭皮洗得太乾造成頭皮緊繃，甚至因為髮質乾澀造成梳理時斷髮。
此外，食藥署也提醒含藥品成分洗髮精的正確使用方式為:先把適量洗髮精擠在手掌，搓揉起泡後壓在頭皮上，再輕輕按摩，停留在頭皮5分鐘後再洗掉，讓有效成分在頭皮充分作用。建議約2~3天使用一次，隔天用一般的洗髮精洗頭即可。