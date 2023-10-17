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秋天開始狂掉頭髮好怕！醫師曝「暫時性影響」　換季洗髮精這樣挑

▲近期氣溫越來越涼爽，身體已經能明顯感覺到秋天的氛圍，但面臨換季之際，許多民眾在洗頭時，也會發現頭頂上的毛髮掉落量好像變多了，其實並非錯覺，但也不是異常情況。（示意圖／Unsplash）
▲近期氣溫越來越涼爽，身體已經能明顯感覺到秋天的氛圍，但面臨換季之際，許多民眾在洗頭時，也會發現頭頂上的毛髮掉落量好像變多了，其實並非錯覺，但也不是異常情況。（示意圖／Unsplash）

記者潘毅/綜合報導

近期氣溫越來越涼爽，身體已經能明顯感覺到秋天的氛圍，但面臨換季之際，許多民眾在洗頭時，也會發現頭頂上的毛髮掉落量好像變多了，其實這並非錯覺，但也不是異常情況，醫師便解釋秋天來臨之際，人體掉髮量增加的主因，同時分享換季洗髮精的選購建議。

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據食藥署《食藥好文網》報導，澤林毛髮診所皮膚科謝宗廷醫師指出，每當入秋後，求診雄性禿患者都會增加，原本控制穩定的病人也回籠，不斷詢問「這個月頭髮又掉好多，是不是本來吃的藥是不是沒效了？」

對此，謝醫師則解答，國外研究顯示，3月是一年中毛髮最多的月份，9月和10月則是最少，所以有些人在秋天會發現掉髮量變多，這種因為季節變化造成的落髮為暫時性，毛囊沒有萎縮，只是進入休眠狀態，毛髮之後就會再次生長。

▲一到冬天因為氣候乾燥，頭髮都會乾燥斷裂又開叉，滿頭亂髮讓人看了好心煩。（示意圖／取自unsplash）
▲國外研究顯示，3月是一年中毛髮最多的月份，9月和10月則是最少，所以有些人在秋天會發現掉髮量變多，這種因為季節變化造成的落髮為暫時性，毛囊沒有萎縮，只是進入休眠狀態。（示意圖／取自unsplash）
此外，每當遇到季節交替時，溫度、濕度都會出現改變，謝宗廷醫師指出，如果平時使用洗髮精後覺得頭髮、頭皮舒適清爽，就不需買很多種洗髮精輪流使用；但如果有使用前述提到的含藥品成分洗髮精，建議購買一款一般溫和洗髮精，兩者交替使用，以免太常用讓藥物產生抗藥性使效果變差。 

坊間傳聞「同一種洗髮精用太久髮質會變差，甚至會掉髮禿頭」，謝宗廷醫師則解釋：「洗髮精的成分不會傷害毛囊，更不可能造成毛囊萎縮甚至禿頭」，如果覺得髮量日益稀疏，想換不同種類的洗髮精達到效果，是不切實際的。 值得注意的是，很多人在夏天出油量較大，可以選擇去油洗淨力較強的洗髮精；但到了秋冬天氣較乾冷，洗髮精就需要適時更換成較保濕，或者是中性髮質適用的，以免將頭皮洗得太乾造成頭皮緊繃，甚至因為髮質乾澀造成梳理時斷髮。

此外，食藥署也提醒含藥品成分洗髮精的正確使用方式為:先把適量洗髮精擠在手掌，搓揉起泡後壓在頭皮上，再輕輕按摩，停留在頭皮5分鐘後再洗掉，讓有效成分在頭皮充分作用。建議約2~3天使用一次，隔天用一般的洗髮精洗頭即可。

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