柯P稱治療攝護腺癌如兩岸「硬挖死很快」 泌尿科醫學會聲明打臉
民眾黨主席暨總統參選人柯文哲日前於彰化戶外開講時，以治療攝護腺癌為例，稱攝護腺癌可以活10幾年，但如果硬要挖除可能死得很快，應該學著與敵人共存，藉此比喻兩岸關係，對此台灣泌尿科醫學會昨日發出聲明，強調手術摘除攝護腺仍是指引建議重要治療方式之一，手術風險與預後皆有詳細數據可佐證，並非報導所言「硬要挖除可能死很快」。對此台灣基進參選人吳欣岱今（17）日表示，柯連醫學知識都可以瞎扯被打臉。「其他議題唬爛自信該有多強？」
記者陳威叡／台北報導
對於柯文哲以治療攝護腺癌為例，比喻兩岸關係，如果硬要挖除可能死得很快，應該學著與敵人共存。對此台灣泌尿科醫學會表示，為避免民眾遭受誤導，因此發出聲明，提及攝護腺癌治療依據實際臨床期別，現行已有詳盡治療指引可依循。
聲明指出，手術摘除攝護腺也是指引建議的重要治療方式之一，手術風險與預後皆有詳細數據可佐證，並非報導所言「硬要挖除可能死很快」。另強調，泌尿道癌症早期發現早期治療預後佳、餘命長，但國人初診斷攝護腺癌較其他國家後期，預後也較差，應該要更重視自身攝護腺健康，如有頻尿、夜尿等症狀，應早期就醫。民眾若有攝護腺癌症疑問，應洽詢專業醫師，依個人狀況安排治療，「勿相信片面報導為宜」。
對此同為醫師的吳欣岱說，柯文哲連醫學知識都可以瞎扯被打臉成這樣了，其他議題唬爛的自信該有多強？嘲諷稱沒吃過豬肉也看過豬走路，柯文哲不會開刀也在泌尿科實習過吧？「再沒有你至少自己也有攝護腺吧！」