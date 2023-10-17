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金鐘58／78歲視帝等36年再叩關！勾峰自揭生死瞬間　墜地當場昏迷

▲視帝勾峰等36年再叩關金鐘獎，自揭生死瞬間。（圖／記者陳明中攝）
▲視帝勾峰等36年再叩關金鐘獎，自揭生死瞬間。（圖／記者陳明中攝）

記者蔡依庭／台北報導

78歲資深視帝勾峰隔了36年，再度以《茁劇場－誰說媽媽像月亮》入圍本屆金鐘迷你劇集（電視電影）男主角獎。他今（17）日和監製王小棣一同出席入圍茶會，先是講人生故事，又分享去年底拍完後，某天在家鋸樹時，不小心摔倒到在地當場昏迷，被鄰居發現趕緊送醫。

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勾峰是個熱愛分享人生故事的老爺爺，還笑稱王小棣都不用他，是因為對他有遲疑，擔心會演不好。但事實是，勾峰用人生歷練釋放高超演技，有一場戲紀曉君哭不出來，但最後因為被勾峰的情緒感染，就不自覺得哭了。

王小棣分享當時找紀曉君演戲，能感受到她的認真，「已經知道她的個性，是非常聰明的女生，真的是率性、誠心誠意、滿好溝通。」紀曉君果然有天份，入圍本屆金鐘獎迷你劇新人獎，但她今天沒有出席茶會共襄盛舉。王小棣透露紀曉君一開始對演戲有遲疑，「她對影劇圈不夠瞭解，我去找她那天，有4個舅舅和阿姨們，那天煮了燒酒雞」，雖然她為了拍戲感到很緊張，但最後也是相當投入，為了拍戲放棄家族重要活動，都待在台北。

▲蔡淑臻（圖／記者陳明中攝）
▲蔡淑臻超想拿下女主角獎。（圖／記者陳明中攝）
蔡淑臻太想拿獎：不是我名字也上台　不理勁敵高慧君喊讓位

蔡淑臻以《村裡來了個暴走女外科》入圍戲劇節目女主角獎，第6次入圍金鐘，笑說：「我怕到時候喊出不是自己名字也會站起來，因為太想拿。」她本身不太迷信，但剛好朋友相約，就一起去拜拜，越拜越覺得想要的東西很多，「入圍的7項我都想要！」對於這次輸贏她看得很重，就算勁敵高慧君向她喊話「讓我」，她笑說：「這怎麼讓？」

問起每次表情管理是壓力嗎？蔡淑臻表示：「不會欸，我已經覺得坐在那很榮幸了，我每次都滿正常的，輸贏不可控，優秀的這麼多，怎麼可能每次都最優秀，只是這次希望最幸運的那個人是我。」

蔡淑臻這次邀請姊姊帶著2位姪子觀禮，姪子已經18歲也會看他的戲，「我算比較兇的姑姑，他們算超話少，我有入圍他們就會傳『恭喜』或『很棒』，但這代表他們真的有看。」蔡淑臻說姪子在家太得寵，「叫出來吃飯叫8次還在打電動，沒人扮黑臉，只好我扮，不然真的會被寵壞。」

▲蔡淑臻（左）看著蘇瀅開心吶喊。（圖／記者陳明中攝）
▲蔡淑臻（左）看著蘇瀅開心吶喊。（圖／記者陳明中攝）
這次入圍，蔡淑臻將典禮資訊丟到家人群組，結果沒人回應，最後是二姊推坑大姊帶2個姪子去，「前2年我二姊還做牌子，今年我大姊說可不可以不要再拿，因為好重；之前姪子為了參加還穿西裝，今年說可不可以不要穿西裝。」

蘇瀅首次拍戲就入圍新人獎，對於金鐘獎感到像在辦婚禮，準備戰袍時「我感覺像要穿婚紗的感覺，新人一輩子1次，現在心情籌備過程很像在結婚。」她有稍微研究其他入圍演員，她說：「其他也很棒！」後來想想覺得自己說錯話，大笑喊：「我剛剛是不是說『也』！」

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