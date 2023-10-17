▲國小童常抓下體又頻尿，竟是「小弟弟」惹禍！　1手術解患

我是廣告 請繼續往下閱讀
出生男嬰皆有包皮過長問題 不當清潔恐感染奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師蘇家震說明，包皮主要為保護龜頭及尿道開口，若過長加上無適當清潔，易引起細菌感染。大多數的初生男嬰都會有包皮過長狀況，隨著年齡的增長，包皮過長的情況也會逐漸下降，所以並非所有男性都要割包皮。
切除包皮有時機 包莖或反覆包皮炎較適合施作蘇家震主治醫師提及，包皮過長常見的症狀有反覆性包皮龜頭炎、影響排尿、崁頓性包莖等，一般先從藥物及生活型態改變治療，若無達到治療效果的話，則可考慮使用手術方式處理。
而幼兒及國小學童，曾發生包皮發炎兩次，或者發炎一次合併發燒，在控制感染後可考慮施行包皮環切術；青春期後和成人，若勃起時包皮過緊無法完整露出龜頭(包莖)，或者反覆包皮炎，則應割包皮一勞永逸。
包皮槍非一勞永逸 術後須保持乾燥及清潔一般割包皮採局部麻醉，若是小於9歲或怕痛的病人，亦可採靜脈麻醉，就不會感到不適。蘇家震主治醫師說明，手術方式有「傳統包皮環切術」和最新的「一次性包皮切割吻合器(又稱包皮槍)」方式。相較於傳統包皮環切術，一次性包皮環切吻合器手術時間僅需5至10分鐘，術中出血及術後疼痛也比較少、康復時間短，對於不希望長時間休息的病人更是一大優勢。
不過，有些狀況像包皮嚴重沾黏的病人，就不適合使用包皮槍。而無論接受傳統手術或是包皮槍，術後包皮都有可能出現浮腫，故建議使用紗布及彈性繃帶覆蓋陰莖，並保持傷口乾燥及局部清潔，若小便汙染敷料則需盡速更換，避免反覆發炎的情況發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59559
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw