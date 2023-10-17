近5年次高！今年股東會電子投票出席率60.51% 金管會盼破7成
金管會從107年開始，即要求台灣的上市櫃公司，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，今（112）年再擴大至興櫃公司。根據金管會今（17）日公布最新統計，今年上市櫃及興櫃公司，使用電子投票共有2092家，電子投票出席率達60.51%，創近5年次高，僅次於2021年的62.7%，較去年59.74%，增加0.77%，金管會也會持續鼓勵上市櫃使用電子投票，希望能夠突破7成。
記者顏真真／台北報導
為落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會自107年1月1日起要求全體上市櫃公司，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，並於111年1月18日發布命令，將適用範圍擴大至全體興櫃公司，自112年1月1日起實施。
根據金管會統計，112年度股東常會共有2092家上市櫃及興櫃公司使用電子投票，電子投票出席比率為60.51%，較111年59.74%，增加0.77%。至於電子投票總筆數約1314萬筆，總股數達3835億股，兩者分別較去年成長25.20%及6.41%，整體市場平均電子投票率及電子投票的筆數上升。
另外，金管會指出，國內外專業機構法人於今年使用電子投票股數占其總持股數比率達94.34%，較去年94.12%，增加0.22%，其中證券商、期貨商及銀行業使用電子投票股數比率分別為91.62%、99.35%及96.74%，也都較去年的84.25%、88.12%及75.30%提升。
金管會也強調，將持續督導台灣集中保管結算所持續鼓勵投資人使用電子投票參與股東會，以落實股東行動主義，並希望比例能夠突破7成。