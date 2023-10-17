巷仔內／2024政黨輪替目標仍不敵政黨利益　藍白合終究只是夢一場

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但若雙方都有共識，目標是明年勝選，組聯合政府，促成第四次政黨輪替，彼此就更該努力協調，討論可行的方案，畢竟政治就是妥協的藝術，若連選前都無法溝通，選後還要倡議聯合政府，根本就是癡人說夢。
更何況，沒有任何一個方案都是對哪一方絕對有利，柯文哲的民調真的大幅領先侯友宜嗎？為什麼侯友宜無法接受民調方式決勝負？民進黨支持者雖有可能干擾，但若民進黨認為柯文哲較強、侯友宜較弱，反而可能幫侯友宜灌票，柯文哲比民調就穩贏嗎？
國民黨的地方組織雖遠大於民眾黨，但既然民主初選制度是鼓勵所有認同「政黨輪替」的選民都能投票，這些選民就包含淺藍、中間選民，甚至還可能有部分淺綠對民進黨失望的選民，這些人不見得喜歡國民黨，也不見得出門投票就會投侯友宜，若是要初選決勝負，侯友宜就穩贏嗎？
而在「全民調」與「民主初選」之間，更有無限可能，例如可以訂定比率，例如國民黨很常用的七三制，三成鼓勵選民直接參與，七成全民調。若是擔心選民出門投票誘因不足投票率太低，也可結合朝野最愛提的「通訊投票制」，在家就可投票。只要藍白願意討論，不可能想不出折衷的方案。
事實上，因為投票難以預測，所以多年來才會出現民調，用抽樣的方式，由小群體猜測未來可能的投票結果。金溥聰若不信任民調，應該改善的是抽樣方式，而非全盤推翻民調抽樣；柯文哲想贏得大選，也該自己努力加強組織，畢竟光靠空氣票也不可能當選總統，也無須對民主投票制度如此排斥。
過去幾次政黨輪替，第一次是因為李登輝政府末年黑金橫行，第二次是陳水扁政府貪汙腐敗，第三次是因為國民黨兩岸政策不被信任，現在民進黨政府完全執政，但也有不少政策遭到詬病，多數民眾渴望政黨輪替，也不在希望有哪一政黨獨大，這也是外界期待藍白合作的原因。
可惜的是，現在的藍白陣營，並未把政黨輪替當最優先目標，仍舊彼此猜忌，仍舊先算計自己的政黨利益，有這樣的在野黨，對執政黨毫無威脅，民進黨總統參選人賴清德，又可以準備躺平了。