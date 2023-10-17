▲台灣性別比改善、性別平等亞洲第1！　國健署籲懷孕勿違法「性別篩檢」

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男孩女孩都是寶 珍惜不同性別特質、適性發展為響應聯合國消弭性別歧視，營造社會性別平權環境，國健署署長吳昭軍邀請民眾一同提倡「性別平等」理念，打破傳統「重男輕女」的觀念與性別刻板印象，共同珍惜每個上天賜予的小天使。
另外，為維持出生性別比的平衡，國健署於孕婦衛教手冊宣導「女孩男孩一樣好，生來通通都是寶」，並於兒童衛教手冊提倡「女孩男孩都疼愛」，內容包括「女性也能傳宗接代」、「性別無關孩子未來及成就」以及「女孩男孩都是寶」。
國健署也在YouTube放置「好孕都幸福，男女都是寶」宣導影片，提倡珍惜不同性別孩子的特質，讓孩子適性發展。詳細內容皆可在國民健康署官網兒童衛教手冊（https://www.hpa.gov.tw/1459/ebc）、孕婦衛教手冊（https://www.hpa.gov.tw/1454/ebc）、國民健康署YouTube頻道（https://reurl.cc/K0mznp）查詢。
「性別篩檢」屬違法行為 疑似事件可打查報專線而許多人懷孕時會很好奇寶寶的性別，希望能在懷孕時做篩檢在寶寶出生前就先知道孩子的性別，也比較好準備寶寶的用品。但是國健署強調，國內相關醫療法規禁止懷孕做性別篩檢，除非醫療必要，不應進行胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎。
即使是人工生殖胚胎，除非基於醫學理由，也不應以任何形式揭露胎兒性別。國健署表示，相關醫療法規及罰則，已公布於國健署網站（https://www.hpa.gov.tw/831/4643/n），民眾若發現有疑似違法檢測及選擇胎兒性別情事，可向國健署出生性別比查報專線0800-870-870反映。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59550
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