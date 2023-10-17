▲9旬翁重度攝護腺肥大　「綠光」雷射剜除術新突破

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台灣將邁入超高齡社會 攝護腺肥大是熟男通病台灣將邁入超高齡社會，攝護腺肥大症甚至是攝護腺癌在中老年男性都是很常見的健康問題。症狀輕者會有小便困難、頻尿、急尿或夜尿，嚴重者會因膀胱排尿受阻，造成尿滯留、膀胱變形、腎臟水腫，甚至腎衰竭需洗腎。
許富順表示，攝護腺肥大症目前有相當多種的藥物可治療改善症狀，但若服藥出現副作用，如：頭暈、血壓降低、心悸或性功能障礙等，或者中重度以上的攝護腺肥大患者，都應該考慮以經尿道手術來根治。[i]
結合汽化與剜除技法 綠光雷射剜除術成為主流台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順在2023年亞洲泌尿科醫學會年會中表示，攝護腺雷射的選擇相當多，有鈥雷射、銩雷射、綠光雷射等，比傳統電刀刮除術更安全，復原期也較短。但經過多年的研究顯示，單純雷射汽化與剜除術相比，後者的復發率較低，因此逐漸成為主流術式。以往綠光雷射第一代以汽化為主，第二代進入汽化切除術，如今第三代綠光雷射發展出汽化剜除術，具有縮短手術時間、安全性高、副作用低、恢復快、復發率更低等的優點。
許富順進一步解釋，攝護腺雷射汽化剜除術已是當前主流，利用高能量第三代綠光雷射來進行手術，術中幾乎不出血，安全性高。汽化加上剜除技法，能夠移除更多的肥大組織，亦有效地縮短手術時間，中度攝護腺肥大者手術時間僅約20分鐘，極重度肥大者以往需耗費3個小時以上才能完成手術，現在利用綠光雷射剜除術，也僅需1個小時左右，且能取得攝護腺組織進行病理化驗。
據統計，進行綠光雷射剜除術的病人，95%都可在手術20小時後移除尿管，數天後即可恢復靜態的工作。且經過臨床研究，患者排尿障礙明顯改善，小便通暢，夜尿次數大幅減少，餘尿感明顯減少，急尿感消失，相較於銩雷射剜除術的患者，術後短期尿急感較少（綠光雷射2%，銩光雷射10%），研究中無人發生術後失禁的現象。對於性功能的影響，有些患者射精量會減少，但是勃起功能平均而言會較術前更佳。
▲目前全世界都由原先單純雷射汽化走向剜除術，具有復發率低且術後排尿改善更佳的效果。（圖／台北市立聯合醫院提供）
各國治療新選擇 陸續引進台灣來自美國范德比大學的米勒醫師（Nicole Miller）在大會中也整理了各種攝護腺雷射手術的技法和療效，目前全世界都由原先單純雷射汽化走向剜除術，具有復發率低且術後排尿改善更佳的效果。
此次大會中，各國醫師還同步發表更多有關於攝護腺肥大手術的新選擇，包括水蒸氣消融術、尿道支架、攝護腺拉提術等。這些新科技都將陸續引進台灣，長期療效尚待確認。
水蒸氣消融術（Rezum）
手術過程簡單，可以局部麻醉下進行，不必住院，缺點是術後要插尿管兩週。
尿道支架（iTIND）
可將攝護腺尿道撐開，術中完全不出血，術後不必插尿管，一週之後再取出支架。優點是適合高風險不能手術的患者，缺點是長期的尿流速和排尿症狀的改善有限。
攝護腺拉提術（Urolift）
是類似像釘書機一樣將攝護腺肥大壓迫尿道的狀況拉開，材料是鎳鈦合金，優點是快速、可採局部麻醉，術後不必插尿管。缺點是術後血尿和尿道疼痛會有一段時間，費用較雷射手術來得高。
[i]https://tpech.gov.taipei/mp109151/News_Content.aspx?n=535FED1409A8AEF2&sms=72544237BBE4C5F6&s=1AF9BCBDCE3B0470
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59566
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