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9旬翁重度攝護腺肥大　「綠光」雷射剜除術新突破

▲9旬翁重度攝護腺肥大　「綠光」雷射剜除術新突破
▲9旬翁重度攝護腺肥大　「綠光」雷射剜除術新突破

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】96歲的陳伯伯患有攝護腺肥大，16年前進行內視鏡手術，近年排尿緩慢，夜尿與殘尿感影響生活與睡眠，竟是攝護腺肥大復發，即使藥物治療仍無法改善。考量患者年事已高，心臟瓣膜亦有問題，北市聯醫泌尿科主任許富順執行「新世代綠光雷射汽化剜除術」，25分鐘即完成手術，術後20小時即拔除尿管，順利恢復順暢小便，也無明顯血尿。陳伯伯直說：「好久沒有這麼暢快的尿了！」

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台灣將邁入超高齡社會　攝護腺肥大是熟男通病　

台灣將邁入超高齡社會，攝護腺肥大症甚至是攝護腺癌在中老年男性都是很常見的健康問題。症狀輕者會有小便困難、頻尿、急尿或夜尿，嚴重者會因膀胱排尿受阻，造成尿滯留、膀胱變形、腎臟水腫，甚至腎衰竭需洗腎。

許富順表示，攝護腺肥大症目前有相當多種的藥物可治療改善症狀，但若服藥出現副作用，如：頭暈、血壓降低、心悸或性功能障礙等，或者中重度以上的攝護腺肥大患者，都應該考慮以經尿道手術來根治。[i]

結合汽化與剜除技法　綠光雷射剜除術成為主流

台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順在2023年亞洲泌尿科醫學會年會中表示，攝護腺雷射的選擇相當多，有鈥雷射、銩雷射、綠光雷射等，比傳統電刀刮除術更安全，復原期也較短。但經過多年的研究顯示，單純雷射汽化與剜除術相比，後者的復發率較低，因此逐漸成為主流術式。以往綠光雷射第一代以汽化為主，第二代進入汽化切除術，如今第三代綠光雷射發展出汽化剜除術，具有縮短手術時間、安全性高、副作用低、恢復快、復發率更低等的優點。

許富順進一步解釋，攝護腺雷射汽化剜除術已是當前主流，利用高能量第三代綠光雷射來進行手術，術中幾乎不出血，安全性高。汽化加上剜除技法，能夠移除更多的肥大組織，亦有效地縮短手術時間，中度攝護腺肥大者手術時間僅約20分鐘，極重度肥大者以往需耗費3個小時以上才能完成手術，現在利用綠光雷射剜除術，也僅需1個小時左右，且能取得攝護腺組織進行病理化驗。

據統計，進行綠光雷射剜除術的病人，95%都可在手術20小時後移除尿管，數天後即可恢復靜態的工作。且經過臨床研究，患者排尿障礙明顯改善，小便通暢，夜尿次數大幅減少，餘尿感明顯減少，急尿感消失，相較於銩雷射剜除術的患者，術後短期尿急感較少（綠光雷射2%，銩光雷射10%），研究中無人發生術後失禁的現象。對於性功能的影響，有些患者射精量會減少，但是勃起功能平均而言會較術前更佳。

▲目前全世界都由原先單純雷射汽化走向剜除術，具有復發率低且術後排尿改善更佳的效果。（圖／台北市立聯合醫院提供）

各國治療新選擇　陸續引進台灣

來自美國范德比大學的米勒醫師（Nicole Miller）在大會中也整理了各種攝護腺雷射手術的技法和療效，目前全世界都由原先單純雷射汽化走向剜除術，具有復發率低且術後排尿改善更佳的效果。

此次大會中，各國醫師還同步發表更多有關於攝護腺肥大手術的新選擇，包括水蒸氣消融術、尿道支架、攝護腺拉提術等。這些新科技都將陸續引進台灣，長期療效尚待確認。

   水蒸氣消融術（Rezum）

手術過程簡單，可以局部麻醉下進行，不必住院，缺點是術後要插尿管兩週。

   尿道支架（iTIND）

可將攝護腺尿道撐開，術中完全不出血，術後不必插尿管，一週之後再取出支架。優點是適合高風險不能手術的患者，缺點是長期的尿流速和排尿症狀的改善有限。

   攝護腺拉提術（Urolift）

是類似像釘書機一樣將攝護腺肥大壓迫尿道的狀況拉開，材料是鎳鈦合金，優點是快速、可採局部麻醉，術後不必插尿管。缺點是術後血尿和尿道疼痛會有一段時間，費用較雷射手術來得高。

 
[i]https://tpech.gov.taipei/mp109151/News_Content.aspx?n=535FED1409A8AEF2&sms=72544237BBE4C5F6&s=1AF9BCBDCE3B0470



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59566

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