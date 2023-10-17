中華電信攜手聖保祿醫院　打造「5G緊急救護綠色廊道」

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聖保祿醫院醫療副院長王豐林表示：「急診室的醫護人員總是在與時間賽跑，過往緊急救護多半需等患者送至醫院後，再由醫院急診室進行評估及處置。本次與中華電信合作，透過5G網路切片先進服務的通訊技術，可將患者在救護車上的處置及相關的生理資訊即時回傳至急診室，做為檢傷護理師或急診醫師處置參考，藉此爭取更多救護時間，多一分機會挽救珍貴的生命。」
中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示：「中華電信在智慧醫療領域不遺餘力，本次與聖保祿醫院合作導入5G網路切片先進服務，避免患者的重要資訊因為網路滿載而導致延遲，確實減少救援時間並增加準確度，挽救更多的生命。特別感謝桃園消防局和聖保祿醫院，為這個專案提供了豐富的急診救護經驗，才能讓中華電信與大家共同攜手見證此刻創新急救模式和5G網路綠色廊道的實現。」
中華電信表示，5G網路切片先進服務為緊急救護系統帶來了重大突破，有助醫護人員挽救更多生命，提高救護效率，推動5G技術在醫療領域的實際應用。未來除了將持續與國內醫院合作，建立院內、院外的智慧醫療創新應用，也將致力於推動5G網路切片先進服務技術，協助不同的應用場景建立專屬的網絡系統，為公眾服務與企業應用打造嶄新的通訊體驗。