今日我最嫩／昔演超經典偶像劇 混血正妹轉戰政壇成吸票機
台日混血正妹山田摩衣去年辭去立法院長游錫堃秘書一職，投入新北市板橋區議員選戰，在激戰區成功突破重圍，拿下近2萬票順利當選，而其清新外表與豐富經歷也引發熱議，童星出身的她7歲出道，不僅演出多部當紅本土劇《長男的媳婦》、《流氓教授》等，也曾在超經典偶像劇《薰衣草》軋上一角，如今轉戰議員，希望能發揮立法院長游錫堃的水牛精神，服務地方鄉親。
記者陳威叡／台北報導
台日混血的山田摩衣在台出生，從7歲就開始出道，曾演出過公視《頑皮故事集》、民視《長男的媳婦》、台視《流氓教授》、《望鄉》、三立《台灣阿誠》等，更曾在超經典偶像劇《薰衣草》軋上一角，最後升上國中才以課業為由未繼續演出。
山田摩衣也自曝，自己原本是內向的人，因為演戲緣故不再害怕鏡頭，過去特殊的經歷，兒時演戲要透過讀劇本去揣摩沒有經歷的事物，這過程就有如在過不同的人生，也因如此在面對服務案件時更有同理心。
就讀外文系卻意外踏入政壇，山田摩衣說，2011年大學還沒畢業，路過當時參選立委的高志鵬競選總部，正巧碰上朋友在裡頭就一起被帶去掃街，後來才知道立委在幹嘛，自己則從青年志工團到工讀生，最後成為辦公室副主任，在選舉前則是擔任立法院長游錫堃的秘書，從幕僚到參選民代，游錫堃也不忘提醒，要經得起檢視，「公開透明的路才走得遠。」
山田摩衣也坦言， 當初參選讓差點鬧家庭革命，媽媽擔心參選恐遭人攻擊與抹黑，希望女兒能夠像平凡人般，盼以後有完整的家庭，兩人溝通許久後，媽媽態度才趨於軟化，最後更一同加入助選的行列。
如今新科議員任期快滿周年，山田摩衣重申，自己沒有背景、沒有靠山、更不是政二代，不會忘記當初投票給她的1萬9740位板橋選民支持，願意給新人服務的機會，會持續發揚水牛精神服務板橋鄉親。