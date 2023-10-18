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解決騎樓使用爭議　湯詠瑜：整合跨局處輔導民眾合法使用

▲高雄市議員湯詠瑜在17日議會財經部門質詢中，市府應檢討騎樓自治條例及高銀應就增資案提出質詢。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市議員湯詠瑜在17日議會財經部門質詢中，市府應檢討騎樓自治條例及高銀應就增資案提出質詢。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市議員湯詠瑜在17日議會財經部門質詢中，針對市府應檢討騎樓自治條例，就「高雄市騎樓管理使用自治條例」及高銀應就增資案提出質詢，並針對青年創業補助對象，建議青年局，評估保留一定名額給內容符合高雄市重點發展產業的青創補助申請人。

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湯詠瑜首先針對騎樓自治條例表示，依據道路交通管理處罰條例及高雄市騎樓管理使用自治條例，只要是法定騎樓地或退縮騎樓地，就須供公眾通行，但得依高雄市騎樓管理使用自治條例申請使用騎樓許可。湯詠瑜說，以商業使用來說，必須符合該條例第五條各種情況之一，例如屬於商店街區者，目前高雄市只有三鳳中街商店街區有取得許可，有鑑於騎樓使用爭議不斷，湯詠瑜希望經發局能夠整合跨局處意見討論騎樓商業使用可行性，並輔導民眾合法使用。

湯詠瑜也就高雄銀行五十億增資案，質詢高雄銀行及財政局，增資案中，畸零股或認購不足部分將由董事長洽特定人認定，那麼特定人的標準為何，是機構投資人、策略投資人，或是一般的自然人及法人？據高雄銀行自述，增資的目的在提升資本適足率、充實營運資金及強化財務業務健全度，則可以參與認購的特定人的資格，是否應該要跟高雄銀行本次增資所要達到的目的相關？湯詠瑜再問，高雄銀行如何藉由這次增資，在迎向世界數位金融、綠色金融潮流的同時，達到政策服務的需要，湯詠瑜認為實有必要請高雄銀行在符合證券法令前提下進行專案報告，說明清楚。

湯詠瑜另就近日熱烈討論的青年創業補助對象，建議青年局，評估保留一定名額給內容符合高雄市重點發展產業的青創補助申請人。同時，詠瑜也要求青年局針對青創補助的效益進行考核，廣泛蒐集創業案例作為未來施政規畫方向的參考，讓有理想及企圖心的年輕人，在創業這條路上有更多的經驗參考。

最後，針對高雄市的文創產業，湯詠瑜認為，高雄市文創產業的外銷排名在全台各縣市仍有很大進步空間，而目前高雄市政府推動的亞灣2.0扶植關鍵產業 ，其中就有數位人才培育、數位內容結合國際發行平台等推動「數位影視聚落」的專案補助，湯詠瑜要求，經發局能積極結合亞灣資源與高雄市的文創產業，吸引文創產業進駐、創造外銷收益、讓文創產業走國際。湯詠瑜並要求，經發局還是應該要落實執行亞灣區應該以高產值、高附加價值的企業總部作為主要招商對象，未來規畫仍應以符合經濟部所制定企業總部範疇的申請案優先審議。

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