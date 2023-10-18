拜登訪中東前夕！加薩醫院遭襲傳500死 以色列、哈馬斯都不認
巴勒斯坦加薩城（Gaza City）市中心的阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital ），當地時間17日驚傳遭遇空襲，巴方宣稱造成500人死亡，惟確切傷亡人數仍在核實。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）更形容此事有如「屠殺」，宣布哀悼3天。不過以色列方面否認應該對空襲負責，反指醫院是遭巴勒斯坦武裝分子發射的火箭彈擊中。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）、《路透社》等外媒報導，這起事件是自7日以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）爆發衝突以來，人口稠密的加薩地區所遭遇最血腥的單一事件。時值美國總統拜登（Joe Biden）訪問以色列前夕，拜登此行是為表達對以色列對抗哈馬斯的支持，並聽取以色列如何最大程度減輕平民傷亡的規劃。
哈馬斯實質控制的加薩地區政府，其衛生部長阿爾凱拉（Mai Alkaila）指責以色列對巴勒斯坦人進行「大屠殺」，加薩民防負責人宣稱有300人死亡，衛生部官員則表示有500人。
對此指控，以色列軍方已嚴正否認應負起責任，還說以色列國防軍的系統分析結果表明，是巴勒斯坦聖戰組織的「恐怖分子」在加薩發射一連串火箭彈，擊中阿赫利阿拉比醫院及周遭地區，該醫院是被「發射失敗」的火箭彈擊中的，與以色列無關，強調以國掌握的多個來源情報皆如此顯示。
據悉，約旦河西岸城市拉馬拉（ West Bank city of Ramallah）已因此爆發抗議潮，巴勒斯坦安全部隊一度發射催淚瓦斯驅散示威者。
世界衛生組織（WHO）表示，此次襲擊造成數百人死亡，規模「前所未有」，對於醫療單位成為攻擊目標予以譴責，直言讓加薩的醫衛工作者陷入「照顧病人」或「逃離保命」的兩難處境是相當不人道的，認為涉及衝突的各方人馬，對於醫衛設施的位置都心知肚明。
有巴勒斯坦高級官員透露，巴勒斯坦自治主席阿巴斯在空襲發生後，已取消原定與拜登在約旦的會晤，返回拉馬拉，也就是約旦河西岸政的府所在地。