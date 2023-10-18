美國眾議長持續難產！共和黨人選喬登 首輪投票「未達當選門檻」
美國聯邦眾議院眾議長之位已空缺數週，繼原議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免後，共和黨原本推出參選的路易斯安那州眾議員史卡利塞（Steve Scalise）也宣布退出，現在就連俄亥俄州共和黨籍眾議員喬登（Jim Jordan）的首輪投票也沒過關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，儘管事前已積極進行遊說，但還是有20名共和黨人，拒絕把票投給喬登，他雖然獲得了200張支持票，但需要217票才能確保當選。眾議院少數黨領袖、民主黨候選人傑弗里斯（Hakeem Jeffries）則獲得比喬登更多的選票（212張）,不過由於民主黨在眾議院是少數黨，所以這還不夠。
眾院癱瘓僵局未解，只得宣布暫時休會，預計將於當地時間18日上午再次闖關。
報導指出，眾議院能否選出新任議長一事，關乎許多重要的內政外交政策推行，如果沒有正式的領導人，眾議院就無法通過任何法案，或是批准白宮的緊急援助請求，包括提供以色列對抗巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）所需的幫助，而且若國會在11月17日前，沒能通過有關未來支出的法案，美國聯邦政府將被迫關門。