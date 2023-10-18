▲東北風挾境外汙染！西半部空品亮橘燈　做好「這些」防護避免影響健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
東北風、午後光化作用 西半部背風空品受影響根據環境部資料顯示，由於近日環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物移入，北部地區污染物稍易累積，而午後受到光化作用影響，臭氧濃度易上升，中南部位於下風處，污染物也稍易累積。因此，北部、中南部地區的空氣品質預估都會是「橘色提醒」。
估計要到18日東北季風稍減弱，環境風場轉為東北東風至偏東風，北部、竹苗空品區才有可能改為「普通」等級，但西半部位於背風側，風速較弱擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升預估，仍是「橘色提醒」等級。
不過，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，仍需持續監測留意。
AQI達橘、紅警示影響健康 應做好「這些」防護若空氣品質指標值（AQI）為101-150達「橘色提醒」等級，對敏感族群較不健康；而空氣品質指標值（AQI）為151-200則達「紅色警示」等級，對所有族群都會有不健康影響。
國健署提醒，空氣品質不良期間應盡量減少戶外活動，若一定要外出，建議配戴口罩，才具有保護力，尤其是有氣喘、呼吸道疾病的患者，更應改以室內活動，並適當關閉門窗，平常也須注意保持清潔，遠離過敏原及誘發源，避免刺激物、規律運動保健康及增加自我抵抗力等，以有效控制疾病。
為了降低空污對身體產生的危害，國健署也提到，民眾可隨時注意環境部空氣品質監測網訊息（https://airtw.epa.gov.tw/），或透過「環境即時通」手機APP查詢相關資訊，留意空氣品質並強化自身防護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59620
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw