美晶片禁令升級！輝達股價摔 台股早盤開低、AI廣達與緯創綠油油
美國拜登政府宣布計劃阻止對中國大陸出口先進的人工智慧（AI）晶片，導致包括輝達、超微股價下挫1到3%，美股四大指數昨（17）日跌多漲少，台北股市今（18）日開低，早盤一度跌70多點，權值王台積電受到利空襲擊，早盤股價跌0.5%。今日AI概念股倒一片，達跌3%以上，緯創與技嘉跌2%、英業達跌1%多。不過，IC設計族群與電動車、車用零組件概念股表現搶眼。
記者許家禎／台北報導
拜登政府17日宣布，計劃停止輝達（Nvidia）等科技公司設計的先進AI晶片輸出中國大陸，試圖阻止北京取得美國尖端科技以強化軍力。其中包含輝達的「降規版晶片」A800和H800晶片也在限制輸陸的名單內。為此，輝達回應表示，新措施短期內不會有重大影響。但造成輝達盤中一度重挫5%，終場跌3%多，超微跌逾1%。
美股道瓊指數17日上漲13.11點，或0.04%，收33997.65點；那斯達克指數下跌34.24點，或0.25%，收13533.75點；標普500指數下跌0.43點，或0.01%，收4373.2點；費城半導體指數下跌27.85點，或0.80%，收3474.66點。
台北股市今日開低，早盤跌逾70點，來到16566點，跌幅0.3%。權值王台積電宣布放棄龍潭三期擴建案，今日股價弱勢跌4元，來到547元，跌幅0.5%。同樣為晶圓代工的聯電反漲0.5%。其他重要電子股，聯發科、宏碁、宏達電、華碩跌1到3%，友達、和碩逆勢走高，
航空雙雄今日一天沖天，華航、長榮航漲逾1%。今日AI概念股受到美國對中禁令影響，廣達跌3%以上，緯創與技嘉跌2%、英業達跌1%多。其他，健策、勤誠、研揚、世芯-KY、廣明跌1到3%。不過IC設計續揚，九暘、海德威飆漲停，揚智幾近漲停，佑華、研通、通嘉、旺玖、聯傑漲5到8%。而今日鴻海科技日登場，車用電子與電動車也紅通通，裕隆、台嘉碩、凌陽、江申、中華漲幅有1到4%之間。