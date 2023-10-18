美元指數有撐、台股走跌 新台幣早盤快貶至32.4元
在市場擔憂以巴衝突擴大，美國9月零售銷售數據高於預期，國際美元持續獲得支撐，加上中國碧桂園債務違約倒數，人民幣領貶亞幣，新台幣兌美元今（18）日早盤再貶破32.3元，並向32.4元靠攏，一度來到32.377元，貶值8.2分，目前在32.37元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國商務部公布9月零售銷售月增0.7%，高於市場預期，美股平盤作收，美元指數一度升至盤中高點，隨後回落至106.31附近。不過，由於美國聯準會（Fed）主席鮑爾及多位官員將發表談話，即便市場上普遍認為11月不升息機率高達9成，但若以巴衝突擴大是否，導致全球能源危機，使通膨再度升溫，影響Fed決策，在不確定因素仍多之下，投資人仍願意持續持有美元，也讓美元指數獲得支撐。
在美元指數有撐之下，亞洲主要貨幣兌美元走勢仍偏弱，日圓今日早盤一度貶至149.83兌1美元，目前在149.78震盪，韓元兌美元也下探1356.37價位，離岸人民幣在昨日下探7.3296兌1美元後，今日在7.32附近震盪。
新台幣兌美元今日一開盤再貶破32.3元，以32.31元、貶值1.5分開出，隨著亞幣偏弱及台股走跌之下，新台幣進一步貶至32.377元，貶值8.2分，目前在32.37元震盪整理。