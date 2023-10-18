《吹哨者保護法》還在研議！他批政府顢頇不作為 蔡英文司改跳票
行政院長陳建仁昨在立院總質詢時被問到，行政院版本的《吹哨者保護法》草案何時能送立院？陳揆表示，要看各界審議結果，目前恐怕沒有辨法定一個時間表。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會發聲明批，《吹哨者保護法》是總統蔡英文的司法改革所召開司法國是會議的決議，陳建仁所言，形同和社會說承諾即將跳票！
記者何哲欣／台北報導
協會聲明說，從今年1月31日陳建仁正式上任後，已經是第三次在答詢時，以「研議」來回應國會；尤有甚者，陳建仁面對立委詢問是否有提出修法的時間表，正式向國人說，「恐怕沒有辦法」。協會呼籲，行政院不應再以「研議」為由拖延立法進程，政府的顢頇、不作為，將迫使揭弊者們繼續生活在恐懼與黑暗之中，永無寧日。
此外，民進黨總統參選人賴清德日前赴新竹陽明交通大學演講，學生提問《揭弊者保護法》為何6年未過，賴清德說，立法院由113席跨黨派委員組成，不見得很快就有辦法可以凝聚成共識、落實。
吹哨者保護協會理事長、前立委黃國昌也在直播說，行政院根本沒有把《吹哨者保護法》的法案送進立法院，而本屆立法院也從來沒有排審過《吹哨者保護法》，行政院沒送法案、立法院沒討論過，他直接跟賴清德報告，不用去了解立法進度，因為根本沒在討論。