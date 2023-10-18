▲專訪／外婆罹輸尿管癌！閨蜜急性腦炎記憶倒回12歲　林逸欣曝「建立良好醫病關係」關鍵1事

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會發現外婆不對勁，與胃口下降有關！哥哥上網調閱檢查紀錄，才發現紅字一排，醫生卻沒有告知，外婆又是自己去醫院做健康檢查，家人不知情。她坦言，這兩年身邊也發生過很多醫生誤診的狀況，很令人生氣。林逸欣提醒，看病時自己也需注意檢查的數據是什麼，畢竟醫生有可能因為病人太多，沒有仔細看報告。「醫生的一個宣判，一轉眼一秒鐘，世界全部顛倒，媽媽也慌了，一切的行程被迫暫停！」最心疼的是，醫生一開始告訴外婆腫瘤可以拿掉，開刀後又告知無法拿掉白挨一刀，而後又要花時間復原身體很折騰人。因為外婆很會忍耐、忍痛，獨立，所以更令人心疼。
林逸欣坦言，因為外婆罹癌這件事，覺得罹癌是一種命，不抽煙的人也會得肺癌，很養生的人也會罹患癌症，「時辰到了，好像也避不掉！」因為外婆生病，請媽媽去做全身健康檢查，自己則一直有做健康檢查。提及養生技巧，林逸欣說自己吃的食物本身就篇養生，很多肉都不敢吃，所以吃很多菜。維他命則吃很多，包括維他命C、B、D3、NAC（顧喉嚨）都有。
閨蜜也生病，罹患急性腦炎昏倒，醒來後卻記憶倒回至12歲！林逸欣坦言，覺得人生有太多無奈，所以寫下歌曲。即便過去演過很多戲，但是戲畢竟是戲，「戲劇可以重來，人生不能重來。」提到閨蜜的病，她罹患急性腦炎然後突然昏倒，昏迷甦醒醒之後，只記得12歲前的時光，醫生表示可能與自體免疫系統異常有關。與女性友人從國小三年級認識，一起長大，對方只記得大家小時候的樣子。目前記憶慢慢拼湊，有回到差不多快30歲的日子，不過記憶很片段。也會向閨蜜介紹這些年的生活，不會因為這些年一起度過的時光被遺忘而難過。
目前閨蜜還需要定期吃藥，也變成一個比較單純的大人，忘記社會歷練的過程。就像一個小孩子看到新鮮的事物，包括不認識影印機，為什麼現在電話長這樣？甚至忘記爸爸過世，需要重新接受這個打擊；且一直認為她的姑姑是阿嬤，因為姑姑變老了，阿嬤過世了。
自己也有養貓，現在兩隻貓咪在台南；去年有一隻貓咪也相繼過世，養了12年之久，是最後向我道別的一個家人。林逸欣說自從貓咪走了後思考，「是不是該告一段落，好好調整心情。」自己的個性不會處在低潮期太久，但擔心爸媽的心情，畢竟痛失至親，因此經常回到台南，帶著他們去散心，打牌，十分孝順。
提到未來計畫，林逸欣透露不想如此久才出一張專輯。如果有緣份的劇本，還是會接演，沒有設限要演出哪一種角色，覺得就算演與自己相似的角色也沒有不好。自己是隨緣的人，例如劇本很有共鳴，導演有合作過很有緣份，都會去接演。
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