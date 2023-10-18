▲女性中風症狀與男性不相同！　專家揭露容易被忽視的警訊：頭痛、打嗝都要注意

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如何快速識別中風症狀是挽救生命的關鍵。（圖／Shutterstock）
女性中風症狀的特殊性根據《CNN》報導，雖然BE-FAST（平衡失調、視力變化、臉部下垂、手臂無力、語言困難和呼叫救護車的時間）是識別中風的常用助記符，但俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心的神經學助理教授Hera Kamdar指出，女性的中風症狀經常表現得更為微妙和模糊。
容易被忽視的症狀Kamdar博士表示，除了BE-FAST助記符中列出的症狀外，女性中風的不易察覺的症狀還包括嚴重頭痛、全身虛弱、疲勞、呼吸急促和胸痛、噁心和嘔吐、腦霧和打嗝。這些症狀可能會突然出現，容易被誤認為其他健康問題，並且可能不僅僅出現在身體的一側。
專家分析女性中風不容易被察覺的一些症狀。（圖／Shutterstock）
荷爾蒙與中風風險研究顯示，女性體內的荷爾蒙雌激素具有保護作用，有助於防止中風。然而，使用合成形式的雌激素，無論是通過避孕藥還是荷爾蒙替代療法，實際上可能會增加中風的風險。
懷孕與中風風險懷孕會使年輕女性中風的風險增加三倍。這是因為約10%的美國孕婦會發展出一種名為子癲前症的高血壓狀況，這會提高中風的風險。
神經學專家強調，從中風康復的速度取決於個人或其親友多快尋求幫助。即使你不確定某人是否正在中風，也建議立即撥打救護車。
報導參考：
Stroke presents differently in women than men. Here are 7 symptoms to look for
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