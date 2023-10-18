錢人豪曬19張證據指控《周處除三害》抄襲 認了受到壓力和威脅
導演錢人豪近日在臉書指控《周處除三害》抄襲他多年前的作品《無法無天》，《周處》發行商「牽猴子」要求他拿出證據以正視聽，錢人豪周一已發出律師函，雙方將對簿公堂。今（18）日錢人豪公開當年他創作作品的證據，「像走失的孩子，必須驗DNA才能證明是自己的孩子，很諷刺，真的。很諷刺。」坦言這段期間有受到壓力及威脅。
記者薛羽彤／綜合報導
錢人豪表示，2015年時他就曾寫過運鈔車將錢掉在大馬路上，造成路人撿拾去自首的劇情，後來覺得不符合現實，「雖然改了，幸好這些都有網路紀錄」，後來他將1997年真實歷史事件，寫進他的作品中，與《周處》劇情極為相似，他點名《周處》導演黃精甫，「我不能理解，一個說自己當時遠在莫斯科的香港導演如何得知這個故事的緣起？」
為了證實《周處》抄襲自己的作品，錢人豪找到郵件中的故事資料、劇本檔案，上面時間清楚記載著2015年、2017年、2018年，公開自己創作證實遭到抄襲，他氣喊，「你只抄襲了其中一部分，沒頭沒尾的湊成一個自稱極惡的故事。極惡的是你們的行為舉止，不是電影。」
錢人豪表示，自始至終只是想要對方的道歉，「對方一直沒有善意回應。甚至可說是極高傲的藐視。」槓上《周處》，錢人豪也感受到接踵而來的壓力與威脅，「包含對方可以動用關係，讓台北市文化局在三小時內，變更公告公文資訊的關係跟能耐。」他只能呼籲大家「不要去看一個剽竊劇本的電影，也呼籲電影圈，不要去推銷一個創作過程如此惡意的電影。」最後，錢人豪表示，這是他最後一次在網路上談論此事，之後一切均交由司法途徑處理。
對此，《NOWnews今日新聞》詢問片商「牽猴子」截稿前未回應，《周處除三害》的製作公司「一種態度電影股份有限公司」，日前發聲明表示，「本公司此後不再為任何造謠、隱（影）射、暗示等影響本片著作及製作初心有所回應。所有造謠、隱（影）射、暗示等行為、文字、言語均交由司法途徑處理。」