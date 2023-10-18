金溥聰質疑黃珊珊發言未獲授權 柯競辦：全台都知道她代表柯文哲
藍白合首場幕僚會議上週六（14日）登場，會後雙方宣布同意辯論，但是對於民調部分產生「最強在野候選人」部分並沒有達成共識。柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊昨日提出二選一民調方式選出候選人，但侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨日在記者會上表示，「若是只有二選一，就沒有下一步」，並質疑黃珊珊是代表柯文哲還是民眾黨發言。對此，柯文哲競選辦公室今（18）日表示，全台灣都知道黃珊珊代表柯文哲，並質疑金溥聰是否理解有困難？
記者呂炯昌／台北報導
媒體詢問侯辦質疑是黃珊珊代表柯文哲還是民眾黨，柯文哲競選辦公室發言人戴于文今日受訪表示，黃珊珊代表柯文哲，也代表民眾黨是全台灣人都知道的事，他很疑惑金溥聰這麼有這樣的困惑，是否理解有困難？黃珊珊發言當然有獲得完全的授權。
戴于文質疑，金溥聰一下說要談，一下說沒有下一步，金溥聰到底代表誰？有沒有獲得授權？
媒體詢問雙方幕僚是否有在持續溝通？戴于文表示，昨天他們已經提出A案跟B案，2個版本二選一，內容也可以談，不是很理解金溥聰捨棄簡單可行，用民眾聽不懂、原地打轉、不可行的方法，民調是社會上都可以接受，除非國民黨都不用民調，希望能夠儘快對民眾黨提出的民調方式做出回應。
媒體問藍白合是否還沒完全破局？戴于文表示，沒有破局，用最大的善意跟彈性，希望能繼續往下談。只要國民黨接受A案跟B案，馬上可以開始辯論、馬上可以做民調，在野最強人選馬上就出來。