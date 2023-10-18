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弱勢孩子1餐僅有32元　物價飛漲能買啥？沉浸式體驗展盼大眾了解弱勢困境

▲弱勢孩子1餐僅有32元　物價飛漲能買啥？沉浸式體驗展盼大眾了解弱勢困境
▲弱勢孩子1餐僅有32元　物價飛漲能買啥？沉浸式體驗展盼大眾了解弱勢困境

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】通貨膨脹、物價節節攀升人人有感，對於許多弱勢家庭更是造成很大的生活衝擊。根據家扶基金會《弱勢兒少飲食營養調查》統計發現，平均每位孩子一餐僅有32元，且有54.3%家庭每月餐食花費未達萬元。

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而10月17日是「國際消除貧困日」，家扶基金會推動第9屆「甘苦生活節」，邀請藝人邵雨薇擔任愛心大使，並於10月12至18日舉辦《32元幸福扶利社》沉浸式體驗展，在「幸福扶利社」展區限制32元購一餐，讓民眾感受弱勢「沒有選擇機會」，只能被迫挑選營養不足的食物或零嘴當正餐的無奈與窘境。

35%弱勢孩子沒有書桌　「歡迎來我家」了解生活環境

除了餐費問題外，家扶基金會《弱勢兒少飲食營養調查》統計也發現，許多家庭缺乏一般生活設備或是設備過於老舊，家中急迫需要修理的家電依序為冰箱（24.9%）、冷氣（14.1%）及洗衣機（13.2%），但有54.9%根本沒有經費可以改善這些設備，更有超過35%的家庭家中沒有書桌，可能會影響孩子的學習。

像住在山區部落的小蓉，一家七口住在一起，家中卻沒有衛浴、廚房，孩子必須共用床、書桌，生活充滿不便。小蓉努力在田徑隊訓練中強化自己透過獎金支應訓練所需裝備，也希望能朝著設備齊具「家」的夢想邁進。

為了讓社會大眾走進弱勢孩子的生活，感受弱勢家庭的日常，在沉浸式體驗展的「歡迎來我家」展區中，布置了光線不足、堆放物品的家，餐桌是家長工作的場所，也是孩子們寫作業的書桌，要讓民眾在不適與壓迫的環境氛圍下，親自嘗試手做代工、體驗弱勢家庭的生活。

認識弱勢家庭生活樣貌　一同攜手幫助弱勢兒少

另外沉浸式體驗展中也設立「我的幸福心願」展區，民眾可以聽見弱勢孩子訴說「希望全家能吃好、吃飽」、「希望有寫功課的空間」的期盼，深刻了解自己的日常是這些孩子難以立即達成的夢想，並希望民眾能一起幫助弱勢兒少健康成長、安心學習。

家扶基金會周大堯執行長表示，「甘苦生活節」的推動，是希望能讓大眾認識弱勢家庭的生活樣貌，一般人習以為常或易忽略的事物，對弱勢兒少卻是難能可貴，也期盼社會大眾能一起攜手為孩子創造更多的機會。

而愛心大使邵雨薇也表示，透過這次沉浸式展覽更能深刻感受弱勢孩子面臨的考驗，像在「幸福扶利社」有很多美味的食物，但32元卻只能選擇一顆饅頭或地瓜，其實真沒有什麼可選，當下心裡有很多感慨，希望社會能拉他們一把開啟「幸福扶利社」，讓孩子在愛的陪伴與滋養下有更多的可能性。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59572

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