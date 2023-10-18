回絕藍營開放式民主初選　黃珊珊：來不及、不可行、不可信

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黃珊珊指出，「今天，我必須說，『開放式民主初選方式』，來不及、不可行、也不可信！」至少在這麼短的時間內做不到，所以不是比例的問題，是不可行的問題。半年前如果提出這個方案，大家就不必在這裡糾結。
黃珊珊提到，離十月底，只剩不到二十天，這麼短的時間內，大概只有全民調可行，民調方式內容都可以繼續見面協商，但是「開放式民主初選」方式既然不可行，就算雙方再見幾次面，都不可能有協商結果，只是浪費大家時間。
黃珊珊呼籲，既然代表政黨，就應該秉持理性、務實、科學的原則，找到可行、可信、時效內可完成的方案，而不是拖時間、出難題，這場會談結果必須能夠說服國人同胞及雙方的支持者，推出最強的總統候選人，帶領國家迎向未來，一個公正、公開、公平的機制，才能讓人民接受與感動，而非只對自己有利的方案，卻非大家共同相信的價值。
黃珊珊表示，全民調是二十多年來各黨初選已被驗證使用的機制（或加入黨員投票），「開放式民主初選」是二十幾年前，1995年民進黨總統黨內初選、1998新黨議員立委黨內初選使用過，至今二十多年沒有任何政黨使用這個方式，連國民黨從以前到現在都不曾嘗試，要在這麼短的時間做得到這件事，簡單的說，做不到就是做不到，如果不是雙方可接受的方式，只想見面協商也是枉然。
黃珊珊強調，「我們秉持善意提出具體可行、可信、來得及的民調方案，而且要讓人民相信，才能真正整合在野能量，完成政黨輪替。」