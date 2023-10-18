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回絕藍營開放式民主初選　黃珊珊：來不及、不可行、不可信

▲藍白合首場幕僚會議登場，雙方對於產生在野最強參選人方式沒有共識。圖為柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊（右）與侯友宜競選辦公室執行長金溥聰握手合影。（圖／記者陳明中攝）
▲藍白合首場幕僚會議登場，雙方對於產生在野最強參選人方式沒有共識。圖為柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊（右）與侯友宜競選辦公室執行長金溥聰握手合影。（圖／記者陳明中攝）

記者呂炯昌／台北報導

藍白合首場幕僚會議上週六（14日）登場，會後雙方宣布同意辯論，但是對於民調部分產生「最強在野候選人」部分並沒有達成共識。國民黨主張推「政治理念認同卡」、實名制投票等開放式民主初選方式。柯文哲競辦總幹事黃珊珊今（18）日再度重申，開放式民主初選來不及、不可行、也不可信。

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黃珊珊昨日提出初選二選一民調方式，但遭金溥聰質疑黃珊珊發言未獲柯文哲授權，黃珊珊今日在臉書發文指出，她身為競辦與政黨會談代表，10月14日以後，至今不曾以個人身份發言，因為，她的發言就代表政黨與競選辦公室。昨天竟然有人質疑她的代表身份，對於我方提出國民黨與民進黨2020總統黨內初選民調方案，完全推翻，也令人非常失望。

黃珊珊指出，「今天，我必須說，『開放式民主初選方式』，來不及、不可行、也不可信！」至少在這麼短的時間內做不到，所以不是比例的問題，是不可行的問題。半年前如果提出這個方案，大家就不必在這裡糾結。

黃珊珊提到，離十月底，只剩不到二十天，這麼短的時間內，大概只有全民調可行，民調方式內容都可以繼續見面協商，但是「開放式民主初選」方式既然不可行，就算雙方再見幾次面，都不可能有協商結果，只是浪費大家時間。

黃珊珊呼籲，既然代表政黨，就應該秉持理性、務實、科學的原則，找到可行、可信、時效內可完成的方案，而不是拖時間、出難題，這場會談結果必須能夠說服國人同胞及雙方的支持者，推出最強的總統候選人，帶領國家迎向未來，一個公正、公開、公平的機制，才能讓人民接受與感動，而非只對自己有利的方案，卻非大家共同相信的價值。

黃珊珊表示，全民調是二十多年來各黨初選已被驗證使用的機制（或加入黨員投票），「開放式民主初選」是二十幾年前，1995年民進黨總統黨內初選、1998新黨議員立委黨內初選使用過，至今二十多年沒有任何政黨使用這個方式，連國民黨從以前到現在都不曾嘗試，要在這麼短的時間做得到這件事，簡單的說，做不到就是做不到，如果不是雙方可接受的方式，只想見面協商也是枉然。

黃珊珊強調，「我們秉持善意提出具體可行、可信、來得及的民調方案，而且要讓人民相信，才能真正整合在野能量，完成政黨輪替。」

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