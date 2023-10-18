▲去勢抗性攝護腺癌有抗藥性=無藥可醫？　「鐳-223」治療延長存活期

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攝護腺癌 當心轉成去勢抗性攝護腺癌新竹臺大分院影像醫學部蔡雅琴醫師說明，攝護腺癌是男性最常見的惡性腫瘤之一，由於早期症狀不是很明顯，有些病人在診斷時已有骨骼轉移，已經不適合手術根治治療，雖然初期可以使用荷爾蒙療法得到控制，但是如同李先生的情況，通常慢慢地攝護腺癌會對荷爾蒙療法產生抗性，甚至發展成「去勢抗性攝護腺癌」。
鐳223治療納健保 延長存活期蔡雅琴醫師表示，「去勢抗性攝護腺癌」如果沒有內臟轉移，只有骨骼轉移，經醫師評估後可考慮使用鐳223治療。目前臨床研究已經證實，鐳223可協助此類病人症狀獲得改善，並且延長存活時間。鐳223治療價格昂貴，但中央健康保險署早自108年3月1日起核准納入健保，民眾不需要再煩惱昂貴的治療費用。
有效破壞癌症轉移細胞 注意事項要知道蔡雅琴醫師提醒，鐳223靜脈注射後會到骨骼轉移的部位，而鐳223衰變的過程會放出α粒子，α粒子能量強、穿透度低，有效破壞癌症轉移的骨骼細胞，但不太影響到其他的正常細胞，每28天注射一劑，一共注射6劑，治療過程中，可能會有一些輕微的副作用，包括腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀。
此外，鐳223可能會造成骨髓抑制，所以在每一劑的藥物注射前，都必須做全套血液檢查及白血球分類計數，如果數值不佳，可能需要延後治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59588
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