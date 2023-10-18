2023三商虎球迷見面會12/2登場 林仲秋、陳正中、康明杉都來了
中華職棒元年球隊三商虎，將於2023年12月2日舉行首波見面會，不但讓球迷有機會與當年的偶像相會，更可了解這些球員的想法，全壘打王林仲秋、內野帥哥林琨瀚、超級強棒陳正中、「阿杉哥」康明杉以及「劉一刀」劉義傳等知名球員親臨現場。活動主持人將是資深體育媒體人曾文誠，他將進行與球員們的精彩對談，讓球迷更深入地了解他們的故事與內心世界。
記者吳政紘/綜合報導
活動自18日起開放報名並同步開放周邊商品預購，不開放現場購買。球迷們可以獲得各種三商虎球隊相關的周邊商品，包括客製化球衣、限量珍藏版棒球、復刻虎頭刺繡棒球帽以及虎頭造型悠遊卡。這些商品將讓您永遠記住這支不朽的球隊和他們的傳奇。
三商虎球員見面會是一次難得的機會，讓您回味青春時光，與偶像球星近距離互動，並與其他球迷分享您的熱情。不要錯過這個難得的機會，報名參加三商虎球員見面會，讓我們一起再次沈浸在三商虎的藍色回憶中。
報名詳情與更多活動資訊，請上Accupass www.accupass.com/go/mercuriestigers2023 關注更多及線上預購周邊商品，球迷見面會名額有限 額滿為止。
2023 三商虎球員見面會 ：
報名時間：2023 年10月18日（三）11:00至10月 25日（三）23:59
活動時間：2023 年12月2日（六）13:30
活動費用：見面會套票 999元（包含復刻中職元年門票*1、三商虎頭刺繡棒球帽*1、空白簽名球*1、三商虎頭紀念帆布袋*1、拿坡里炸雞餐點*1）
簽名互動：購買見面會套票現場讓您有機會與球員近距離親筆簽名。
周邊商品預購：客製化球衣、限量珍藏版棒球、復刻虎頭刺繡棒球帽等。