劉奕兒遭嘲「花瓶」！崩潰痛哭洩低潮心情 淚謝九把刀給機會
電影《老狐狸》入圍第60屆金馬獎一共7項大獎，演員劉奕兒則是以此片入圍本屆金馬獎「最佳女配角」，這也是她出道8年首度入圍金馬獎，今（18）日在台北舉行活動，導演九把刀、經紀公司老闆柴智屏等人都一起現身，劉奕兒談到入圍心情，講著講著突然潸然淚下，哭到停不下來，談到被嘲笑是「花瓶」讓她陷入低潮，身邊的人卻依舊相信她，尤其是九把刀，還給了她演出《報告老師！怪怪怪怪物！》的機會。
記者吳雨婕／台北報導
劉奕兒表示得知入圍金馬獎當下愣住了，「直到我回到家，都還在（恍神）...我失眠好幾天，到現在我都在忍淚，我想要hold著，突然要感覺（當時的心情），心臟癢癢的。」似乎對於出道以來的辛苦很有感受，她直言一路以來真的很不容易，「想要去證明什麼，希望身邊的人開心，大家都對我很好。」邊說邊哽咽痛哭。
劉奕兒提到一度遇到低潮，當時受到許多框架束縛，尤其是沒人相信她的時候，讓她感到非常無力，與洪天祥交往的她，讓緋聞成為許多人茶餘飯後的話題，甚至被嘲笑是花瓶，雖然她告誡自己不要被影響，心裡依舊還是會失落，但她轉念一想，如果沒有這些批判，或許現在的自己就沒辦法詮釋有故事的角色。劉奕兒也感激的說，在她低潮時外界的人嘲笑她、不相信她時，公司的人反而都選擇相信她給了她很大的勇氣，劉奕兒表示：「我會更珍惜相信我的人，因為我覺得，事情很多沒講出來，不是沒有（發生），如果沒有相信我的人，可能走不到8年。」
劉奕兒一一感謝身旁的貴人，沒想到一看到九把刀，再度淚崩，一時之間無法組織好字句，她尷尬自虧：「他（九把刀）一定不知道我在幹嘛！」好不容易平復情緒，她才再度開口：「我剛忍不住是因為，你是第一個相信我的導演，你是還沒看到我工作前就很相信我，他相信我可以成為劇本裡的人，他相信我可以做到，可以達到他心中期待的人。」劉奕兒提到2017年金馬獎公布入圍新人獎時，雖然當年沒有入圍，但九把刀依舊給予她鼓勵，並且相信她，「那時候我就說我會繼續努力，我開心能夠謝謝你，回顧著一路我沒有放棄過，因為有你們在。」