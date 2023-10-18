金溥聰喊民主初選「成本低」　黃士修酸：朱主席你有兩億嗎？

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黃士修說，任何人有三百萬台幣，都能幫辦民主初選王大賽，「我已經問過好幾位國民黨立委候選人，至今無人願意拿出三百萬，甚至有人直接表示不認同黨中央方案」。
黃士修表示，七十三個選區，總成本至少兩億，賭到兩億這麼大，質疑「要是我有兩億我早就回家了。朱主席你有兩億嗎？」
黃士修說，相信國民黨還是拿得出兩億，畢竟侯友宜不缺錢，而且選總統至今花的資源非常少，跟國民黨歷年在總統大選上的開銷，完全不同。
黃士修指出，「錢買不到時間，容我再次提醒，目前全國唯一有能力執行民主初選方案的單位，只有郭台銘辦公室」，郭台派在各縣市部署的連署站，已經突破四百個。
黃士修說，金溥聰都一把年紀，別玩簽認同小卡這種把戲了吧，回憶當兵歲月也不是這樣，要簽就直接簽總統連署書，做到最高規格的理念認同，以及最高規格的個資保防。
「但是國民黨打算動員多少人呢？我們在十月初過三十萬門檻，已經取得參選門票」黃士修直言，如果初選投票人數，少於郭台銘連署數字，不只毫無代表性，侯友宜乾脆直接退選，因為這是國民黨提出的方案。
黃士修說，侯友宜賣關公小物，賣到雕像的青龍偃月刀落地，觸怒帝君，除此之外沒什麼聲音，也無法拍板任何大事，相較於郭台銘和柯文哲，持續認真提出政見，討論國家憲政體制。
黃士修說，我們也有點困惑，國民黨今年到底誰在選總統，該不會連內部團隊都認為是垃圾時間，只顧著盤算選後的權力布局吧。