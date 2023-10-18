YouTube 一口更新8項新功能！　加入長按2倍速、跳轉大螢幕縮圖

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍長按設定 2倍速：只要按住播放畫面的任何地方，即可自動以 2 倍速播放影片，等到影片快轉到你想觀看的部分再放開手指，就能恢復正常播放，電腦、平板電腦和手機同步推出
📍凸顯重要時刻的動畫：想讓觀眾看影片時能享有更具互動感的體驗，因此在網頁和行動版的 YouTube 上推出了會隨創作者說話內容而即時產生變化的觀賞頁面。例如當創作者邀請觀眾「訂閱」時，「訂閱」按鈕將出現相應的視覺提示，粉絲按下按鈕後，還會冒出有趣的動畫獎勵。而熱門留言則會自動輪播，方便使用者瀏覽。此外，上傳新影片後的 24 小時內，片中會有計數動畫，向觀眾即時顯示當前正在與內容互動的使用者人數。
📍智慧電視整合選單：使用智慧型電視的觀眾可在新的整合選單中，更快地找出影片說明、留言、「訂閱」按鈕及影片章節等詳細資料。觀看影片時只要點擊標題，畫面就會跳出該選單。
📍輕鬆跳轉：跳轉影片時會顯示更大的預覽縮圖，方便找到影片中的特定畫面。跳轉到其他時間點後，如果需要回到原片段，只要將手指移回原本的位置，並在感受到裝置震動時放開，影片就會返回到剛才看過的地方。
📍集中瀏覽所有內容：為了方便使用者在同一個版面中找出自己所有的 YouTube 内容，我們將「媒體庫」分頁與帳戶頁面合併成「個人中心」分頁，集結先前看過的影片、播放清單、下載、購買內容、以及帳戶與頻道資訊。在電腦、手機和平板電腦上，YouTube 中的「個人中心」分頁將取代「媒體庫」分頁。
📍鎖定螢幕避：本次更新的螢幕鎖定功能，可以在手機與平板電腦上鎖定 YouTube 影片畫面，避免意外干擾。
📍依語音或歌曲搜尋：腦海中有忘不了的旋律嗎？接下來幾週內，將在 Android 裝置上推出運用 AI 比對搜尋內容和原始錄音檔的音訊，讓你可以透過播放內容或哼唱曲調來搜尋音樂。