馬籲基於九二共識談判　鄭文燦：九二共識連國民黨都框不住

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鄭文燦說，馬英九畢竟是前任總統，應該要知道知道對岸跟台灣是沒有共識的，政府希望真正的共識，應該是建立在相互尊重、接受現狀做基礎，這個才是兩岸和平的出發點。
鄭文燦表示，這一段時間也發現，馬英九在美國演說所言「不要把台積電當成武器、當成工具」，這樣的說法其實是非常危險的。他認為台灣擁有很好的條件，在國際上的高科技產業供應鏈扮演著不可或缺的角色，無論哪個政黨都應該要珍惜自己的高科技產業，珍惜高科技在台發展。
鄭文燦指出，特別是像台積電國際一級的公司，經過3年非常完整周延的評估，才決定的方案，落腳龍科三期發展最先進的製程，去年台積電也發表了聲明，表示願意把這個最新製程留在台灣、留在龍科三期。
鄭文燦指出，台積電去年的決定，相信是經過非常周延的決定，不可能是配合所謂的選舉需要，這樣的說法是小看了台積電。也提及自己幫忙龍科完成了第二期的徵收，台積電的先進封測的三廠，其實現在就在龍科運作，所以很瞭解那個地方是具有相當的區位的優越性，所以才會提出龍科三期的計畫給台積電先進製程跟其他的高科技產業。
最後鄭文燦說，做為中央與地方政府，角色雖然有所不同，但是珍惜自己的產業，應該是要成為共同的語言。