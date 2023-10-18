CYBERBIZ APP MARKET擴充服務市集　近200款工具服務超給力！

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日前才剛在桃園楊梅啟用4,520坪全溫層電商倉儲的CYBERBIZ，是台灣第一家提供品牌官網、電商倉儲、智能POS的一站式服務業者，並且以客戶為導向，提供客戶超乎預期的服務感受。
CYBERBIZ執行助理陳慶蔚介紹APP MARKET時強調，過去品牌用戶做數位化轉型，必須要與多家系統商，個別洽談合作方案、付費客製化串接等，所花費的時間、費用不貲，因此CYBERBIZ為了要讓客戶透過單一平台「簡單設定、快速串接」第三方服務，取得應用的工具資源，因而推出APP MARKET，未來品牌用戶只要在後台點選想要的工具服務，就能一鍵立即啟用、下載，在自家EC後台直接操作使用；而且CYBERBIZ APP MARKET還給予8折優惠，並有部分免費工具服務供品牌客戶使用，物超所值。
如何透過強化營運能力，征戰國際市場、取得更多生意，是台灣品牌電商店家的共同目標。而準備進一步打造全球頂尖智能OMO生態圈的CYBERBIZ則信心十足地表示，明年將推出OMO零售方案，並結合APP MARKET的超強功能，將用戶帶到國際市場。
啟動儀式上，共有 22 家合作夥伴一同出席見證，包含（依字母排列）：12CM Taiwan 睿鼎數位、168直播 玩藝國際、AD POST 瑪樂愛迪科技、Affiliate.One 聯盟網、Atelli 艾得利智能行銷科技、beBit TECH 微拓科技、CMT 申己義資網、Crescendo lab 漸強實驗室、Eagleeye 紅門互動、捷盛數位行銷、JS ADWAYS 傑思愛德威媒體、Linker AI 領客智能行銷、Livebuy 聚合數位、Omnichat 全通路科技、PIXNET 痞客邦、Ranking 震豪網路媒體、Shark Tank 克剛、SOOCKER 沂動行銷、Super8 雲發互動科技、Taipei Digital 台北數位集團、take! 拿拿科技行銷、Turing digital 圖靈數位。