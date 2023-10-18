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CYBERBIZ APP MARKET擴充服務市集　近200款工具服務超給力！

▲CYBERBIZ APP MARKET（擴充服務市集） 記者會邀請22家合作夥伴出席，共同合影見證。（圖／品牌提供）
▲CYBERBIZ APP MARKET（擴充服務市集） 記者會邀請22家合作夥伴出席，共同合影見證。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

歷經疫情衝擊後，數位能力的整備，成為店家強化營運的重點工作。台灣新零售系統商CYBERBIZ，針對品牌商家導入Martech（行銷科技）的痛點，將其原本的APP STORE服務，結合逾70家的技術夥伴、近200款工具服務，打造更開放的Martech生態圈，升級成為「CYBERBIZ APP MARKET」（擴充服務市集），協助用戶在應用電商行銷漏斗工具、AI服務時，享受「多元選擇」、「一鍵啟用」、「擴充賦能」的超進化功能。

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▲CYBERBIZ APP MARKET
▲CYBERBIZ APP MARKET（擴充服務市集）啟動儀式。（圖／品牌提供）
在今（18）日CYBERBIZ APP MARKET啟用儀式上，CYBERBIZ創辦人兼執行長蘇基明致詞表示，CYBERBIZ有一個使命，就是「讓全球有好產品的人做生意更簡單」，因此CYBERBIZ也自許成為「台灣品牌客戶數位化轉型的軍火商與夥伴」，並且落實執行數據驅動與整合、自動化、生態系、全球化的策略，目前為品牌客戶打造最友善數位化的工具服務平台──「APP MARKET擴充服務市集」，同時也幫APP MARKET的合作夥伴，提供用戶媒合的服務，進一步創造三贏局面，真正成為一個共榮的Martech生態圈。
 

▲CYBERBIZ 創辦人兼執行長蘇基明 Jimmy 致詞。（圖／品牌提供）
▲CYBERBIZ 創辦人兼執行長蘇基明 Jimmy 致詞。（圖／品牌提供）
日前才剛在桃園楊梅啟用4,520坪全溫層電商倉儲的CYBERBIZ，是台灣第一家提供品牌官網、電商倉儲、智能POS的一站式服務業者，並且以客戶為導向，提供客戶超乎預期的服務感受。

CYBERBIZ執行助理陳慶蔚介紹APP MARKET時強調，過去品牌用戶做數位化轉型，必須要與多家系統商，個別洽談合作方案、付費客製化串接等，所花費的時間、費用不貲，因此CYBERBIZ為了要讓客戶透過單一平台「簡單設定、快速串接」第三方服務，取得應用的工具資源，因而推出APP MARKET，未來品牌用戶只要在後台點選想要的工具服務，就能一鍵立即啟用、下載，在自家EC後台直接操作使用；而且CYBERBIZ APP MARKET還給予8折優惠，並有部分免費工具服務供品牌客戶使用，物超所值。

如何透過強化營運能力，征戰國際市場、取得更多生意，是台灣品牌電商店家的共同目標。而準備進一步打造全球頂尖智能OMO生態圈的CYBERBIZ則信心十足地表示，明年將推出OMO零售方案，並結合APP MARKET的超強功能，將用戶帶到國際市場。
 

▲CYBERBIZ APP MARKET（擴充服務市集）啟動儀式。（圖／品牌提供）
▲CYBERBIZ APP MARKET（擴充服務市集）啟動儀式。（圖／品牌提供）
啟動儀式上，共有 22 家合作夥伴一同出席見證，包含（依字母排列）：12CM Taiwan 睿鼎數位、168直播 玩藝國際、AD POST 瑪樂愛迪科技、Affiliate.One 聯盟網、Atelli 艾得利智能行銷科技、beBit TECH 微拓科技、CMT 申己義資網、Crescendo lab 漸強實驗室、Eagleeye 紅門互動、捷盛數位行銷、JS ADWAYS 傑思愛德威媒體、Linker AI 領客智能行銷、Livebuy 聚合數位、Omnichat 全通路科技、PIXNET 痞客邦、Ranking 震豪網路媒體、Shark Tank 克剛、SOOCKER 沂動行銷、Super8 雲發互動科技、Taipei Digital 台北數位集團、take! 拿拿科技行銷、Turing digital 圖靈數位。

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