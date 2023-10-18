▲子宮肌瘤切除怕術後疼痛？　「新式埋線縫法」美觀、降低術後沾黏

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子宮肌瘤多屬良性 嚴重程度受生長位置影響童綜合醫院婦產部張永玲醫師表示，子宮肌瘤是女性常見的疾病，大部分是良性腫瘤，出現的症狀與嚴重程度會因生長位置而有所影響，臨床上有子宮異常出血、經血過多導致貧血，或是因壓迫產生下腹痛、不孕、流產等情況。而目前治療方式可分為用藥、手術或海芙消融術等，會依不同病癥與患者需求進行最適切的治療。
達文西肌瘤切除埋線式縫法 美觀、降低術後疼痛張永玲醫師指出，使用達文西機器手臂方式切除子宮肌瘤，能完整的切除肌瘤又能精細地縫合子宮，但以往切除後用一般式縫法把原子宮的切口處縫合，縫線打結處都是會外露在切口上方，綁起來後像粿肉粽般一坨一坨。
目前使用達文西肌瘤切除埋線式縫法是將埋線式縫合技術和先進的手術儀器相結合的創新技術。這種手術方法融合了達文西的工程原理，通過精確的埋線位置和恰到好處的拉力，縫合了手術切口，使其更平坦、自然。這樣的手術結果更美觀，減少了縫合疤痕及沾黏的形成，更減少了術後的疼痛感及恢復時間。
出現異常狀況 應盡快就醫診治近期已經有多位病患進行達文西肌瘤切除埋線式縫法，預後效果佳，且患者對於術後疼痛感的降低、恢復快都給予高度肯定。張永玲醫師呼籲，若出現經期異常或等疼痛等狀況，應儘速尋求專科醫師診治，並與醫師共同決定最合適的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59589
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