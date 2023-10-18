藍白合直接與侯友宜見面？柯文哲盼先談立委：別搞到綠委國會過半

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媒體問跟金溥聰談不順利，換個人談看看會不會比較好？柯文哲說，「我們還是團結一切可團結力量，我倒覺得國民黨一直在想弄一套比賽規則可以贏過柯文哲」，大家還是很誠實面對問題，怎麼組織團隊會贏才比較重要。
媒體追問會跟侯友宜直接談會不會比較好？柯文哲說，也是可以，其實要見面也不是不可以，回去考慮看看。
媒體問是不是堅持全民調、有設定期限嗎？柯文哲表示，民眾黨提出上一次（2020年）國民黨與民進黨的版本，看是要國民黨、還是要民進黨，還是國民黨與民進黨的版本混合各一半，上一次是用民調把郭台銘幹掉，上一次也是用民調方式選出國民黨的總統候選人，這次怎麼不用？大家都心裡有數，合作就是要能贏才有用，合作不能贏有什麼用。
媒體詢問是不是認為合作不能贏？柯文哲說，「不容易，做民調就知道。」
媒體追問若合作不能贏的話，是否藍白合破局的可能性大？柯文哲回應，相信現在應該有很多國民黨區域立委很焦慮，「我倒覺得是這樣，合作有各種層面，區域立委該可以談的時候就先談。」
柯文哲進一步說，不要不允許他助選，因為藍營小雞也希望自己能贏，「不要搞到最後本來希望立法院三黨不過半，但因為總統大局的影響，連立院都讓民進黨單獨過半，這機會很大。」