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藍白合直接與侯友宜見面？柯文哲盼先談立委：別搞到綠委國會過半

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

藍白合首場幕僚會議上週六（14日）下午登場，會後雙方宣布同意辯論，但是對於民調部分產生「最強在野候選人」部分並沒有達成共識，民眾黨主張全民調、國民黨主張開放式民主初選，藍營內部傳出民調與開放式民主初選各半，甚至要求國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲直接談，柯文哲今（18）日坦言，不是不可以，但他也透露「合作有各種層面」，認為區域立委可以先談。

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柯文哲今日下午出席第一屆台灣永續金獎表揚典禮，會前接受媒體聯訪，針對國民黨拋出民主初選與全民調各半，並將藍白無法整合怪罪民眾黨，柯文哲回應表示，先決定戰略，再決定戰術、戰法，「我們在想贏如何怎麼贏過賴清德，贏得政黨選舉，可以政黨輪替，但是國民黨在想是贏過柯文哲」，大家心裡有數，做各種排列組合測試民調，如果大家合作是要選贏，不是說只是要參選，參選不會贏那不行。

媒體問跟金溥聰談不順利，換個人談看看會不會比較好？柯文哲說，「我們還是團結一切可團結力量，我倒覺得國民黨一直在想弄一套比賽規則可以贏過柯文哲」，大家還是很誠實面對問題，怎麼組織團隊會贏才比較重要。

媒體追問會跟侯友宜直接談會不會比較好？柯文哲說，也是可以，其實要見面也不是不可以，回去考慮看看。

媒體問是不是堅持全民調、有設定期限嗎？柯文哲表示，民眾黨提出上一次（2020年）國民黨與民進黨的版本，看是要國民黨、還是要民進黨，還是國民黨與民進黨的版本混合各一半，上一次是用民調把郭台銘幹掉，上一次也是用民調方式選出國民黨的總統候選人，這次怎麼不用？大家都心裡有數，合作就是要能贏才有用，合作不能贏有什麼用。

媒體詢問是不是認為合作不能贏？柯文哲說，「不容易，做民調就知道。」

媒體追問若合作不能贏的話，是否藍白合破局的可能性大？柯文哲回應，相信現在應該有很多國民黨區域立委很焦慮，「我倒覺得是這樣，合作有各種層面，區域立委該可以談的時候就先談。」

柯文哲進一步說，不要不允許他助選，因為藍營小雞也希望自己能贏，「不要搞到最後本來希望立法院三黨不過半，但因為總統大局的影響，連立院都讓民進黨單獨過半，這機會很大。」


 

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