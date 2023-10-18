吳姍儒笑稱自體發光「停電也不怕」 羞認老公有幫忙保養私密處
吳姍儒（Sandy）和老公王陽開去年結婚，3月生下兒子「小初一」。當媽後吳姍儒尺度大開，今（18）日出席私密處保養品代言活動，因聽聞過去小S曾驕傲形容自己是「月光寶盒」，吳姍儒不甘示弱，開玩笑說會自體發光，「我家前兩天停電的時候，我們是沒有這個問題的！」還說老公「一直以來都說讚！」更認了老公有幫她保養私密處。
記者黃盈容／台北報導
吳姍儒也解釋，當初懷孕時助產師建議使用護理油保養，她害羞表示，「按摩這是真的有建議爸爸，就先生可以幫忙，因為這肚子很大沒有辦法照顧到自己」，她深怕大家想歪，不忘強調，「沒有你們想要的情色，是健康的，是為了幫助生產，這個過程一點都不是什麽閨房樂趣。」
本周五是節目類金鐘獎頒獎典禮，吳姍儒和爸爸吳宗憲主持的《小明星大跟班》入圍「最佳綜藝節目主持人獎」，但她一點都沒自信，覺得會是吳宗憲另個節目《綜藝大熱門》或是胡瓜、吳怡霈《最強綜藝秀》獲獎。
吳姍儒不和吳宗憲一同走紅毯，哀號說：「是他不跟我走！」她也另外找了搭檔，目前還賣關子，稱是「小彩蛋」，但聽起來找弟弟鹿希派的機率滿大。至於戰袍，吳姍儒表示已選好，會小小露一下胸前「長輩」。