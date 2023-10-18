▲長新冠要當心　「肌張力不全症」肌肉痙攣好痛苦

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳珮昀指出，肌張力不全症是一種動作障礙疾病，當肌肉持續或陣發的收縮，而造成姿勢扭轉疼痛甚至合併顫抖，碰觸痙攣處會使症狀減輕，時常會因為自主的動作而引發或加重，甚至伴隨著一連串相鄰肌肉的連帶影響。根據影響到的肌肉範圍，可分為局部型、節段型、全身型。依照發病年齡的不同、病程演變的狀態，以及是否伴隨其他神經學異常的特徵，輔以血液、尿液、腦脊髓液、神經影像（電腦斷層或核磁共振）、電氣生理檢查和基因檢測，會有不同的鑑別診斷。
病因分為原發性和次發性 原發性
和體質遺傳相關，例如某些神經退化疾病，有些則找不到原因。會先以口服藥物治療來減輕症狀，常用的藥物有：多巴胺、肌肉鬆弛劑、抗痙攣藥、抗癲癇藥、乙醯膽鹼拮抗劑等，若效果不佳可考慮肉毒桿菌注射，甚至可評估使用深腦刺激術植入腦內晶片的手術方式來減輕症狀，以改善生活品質。
次發性
病因包括腦傷、代謝性疾病、缺氧、發炎、感染、中風、毒物藥物、腫瘤、心因性的原因等。若能找到次發性的根本病因，有機會改善或痊癒。
醫師提醒，後疫情時代來臨，許多長新冠後遺症的患者苦於症狀不知何時可改善，加上病毒變異十分快速，何時會有下一波疫情並無法預料，民眾平時就要做好個人衛生習慣，注重營養、運動、睡眠、增加個體免疫力，保持愉快的心情，才能過著健康的防疫新生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59568
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw