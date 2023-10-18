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2024最強候選人？侯友宜、柯文哲戰績一次看　他曾拿破六成得票率

▲國民黨總統參選人2018年拿下116萬5130票，贏過時任民進黨候選人蘇貞昌。（圖／資料照）
▲國民黨總統參選人2018年拿下116萬5130票，贏過時任民進黨候選人蘇貞昌。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

藍白合陷入僵局，雙方各持己見不願退讓，在「全民調」、「民主初選」兩套方式下無法達成共識，究竟是民眾黨總統參選人柯文哲是2024最強候選人？還是國民黨總統參選人侯友宜才是？恐怕一時間無法決斷，《NOWnews今日新聞》整理兩人過去在當市長時，施政滿意度成績、贏下票數做對比，提供給讀者檢視。

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縣市首長滿意度調查

根據《天下雜誌》一年一度進行的「縣市首長滿意度調查」，2019年時，侯友宜剛上任就排名第7，而柯文哲則第20，2020年時，侯友宜躍升第2，柯文哲則以第21名排最後，再到2021年時，侯友宜第5，柯文哲則仍就以22名排敬陪末座，再到2022年，侯友宜則排名第9，柯文哲在最後任期以第22名作收，每年都是侯友宜勝過柯文哲。

2016年縣市首長大選票數

2016年柯文哲以85萬3983票、高達57.16%的得票率，擊敗國民黨台北市長候選人連勝文的60萬9932票、40.82%的得票率，大贏24萬4千多票。

2018年縣市首長大選票數

2018年侯友宜拿下116萬5130票，民進黨候選人蘇貞昌獲得87萬3692票，侯大勝蘇高達29萬1438票，國民黨得票率達57.15％，民進黨得票率42.85％。

2018年柯文哲以580,820票、 41.05%得票率勝出，國民黨台北市長候選人丁守中拿下577,566票、 40.82%得票率，柯文哲與丁守中選票差距僅3254票。

2022年縣市首長大選票數

2022年時，新北市長選舉投票率預估僅55.57%，創下新低，但侯友宜仍奪得115萬2555票、得票率62.42％，大勝林佳龍的69萬3976票，37.58%，雙方得票差距高達45萬8579票。

2022年時，柯文哲則因為任期屆滿，並無繼續參選。

從三次選舉中來看，侯友宜都以相當大差距，贏下對手，在此處也略勝柯文哲。

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