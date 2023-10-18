2024最強候選人？侯友宜、柯文哲戰績一次看　他曾拿破六成得票率

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《天下雜誌》一年一度進行的「縣市首長滿意度調查」，2019年時，侯友宜剛上任就排名第7，而柯文哲則第20，2020年時，侯友宜躍升第2，柯文哲則以第21名排最後，再到2021年時，侯友宜第5，柯文哲則仍就以22名排敬陪末座，再到2022年，侯友宜則排名第9，柯文哲在最後任期以第22名作收，每年都是侯友宜勝過柯文哲。
2016年縣市首長大選票數
2016年柯文哲以85萬3983票、高達57.16%的得票率，擊敗國民黨台北市長候選人連勝文的60萬9932票、40.82%的得票率，大贏24萬4千多票。
2018年縣市首長大選票數
2018年侯友宜拿下116萬5130票，民進黨候選人蘇貞昌獲得87萬3692票，侯大勝蘇高達29萬1438票，國民黨得票率達57.15％，民進黨得票率42.85％。
2018年柯文哲以580,820票、 41.05%得票率勝出，國民黨台北市長候選人丁守中拿下577,566票、 40.82%得票率，柯文哲與丁守中選票差距僅3254票。
2022年縣市首長大選票數
2022年時，新北市長選舉投票率預估僅55.57%，創下新低，但侯友宜仍奪得115萬2555票、得票率62.42％，大勝林佳龍的69萬3976票，37.58%，雙方得票差距高達45萬8579票。
2022年時，柯文哲則因為任期屆滿，並無繼續參選。
從三次選舉中來看，侯友宜都以相當大差距，贏下對手，在此處也略勝柯文哲。