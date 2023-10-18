▲手賤愈抓愈癢！？一顆就會連環爆「結節性癢疹」 醫籲：有這些症狀應及早就醫

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原因不明的罕病？結節性癢疹是什麼？
蔡呈芳教授解釋，結節性癢疹是一種慢性皮膚疾病，好發於壯年及中老年族群，病灶為明顯較大、偏硬的顆粒狀結節，甚至融合成板塊。除了部分合併異位性皮膚炎外，目前多數引發原因不明，因此被認為是罕病的一種。
值得注意的是，由於結節性癢疹「抓了才會發生」，無法輕易搔抓的部位，常會留下一片潔淨肌膚，例如背部肩胛處，而其他部位則常有明顯病灶。
然而，結節性癢疹不僅是免疫系統與皮膚組織相互影響的疾病，也涉及神經系統。蔡呈芳教授表示，相較於異位性皮膚炎或乾癬等自體免疫性皮膚疾病，病灶切片檢查發現，結節性癢疹還有小神經增生肥厚及纖維化現象，因此早期也被稱為神經性皮膚炎。
抓一顆癢全身！併發精神共病風險高
因為只要有一顆結節發癢，就會引發連環爆，讓全身其他結節也跟著癢起來，病友常常陷入全身搔抓破皮、用痛感克服癢感，導致傷口反覆感染、難以癒合，嚴重時還可能引發敗血症。
此外，結節性癢疹病友也容易因為搔癢影響睡眠，進一步引起其他身心疾病。據研究指出，相較於一般人，結節性癢疹病友併發精神病症共病也較高，包括飲食障礙症（4.5倍），自殘與ADHD注意力不足及過動症（3倍），導致憂鬱、情緒障礙或思覺失調症的風險增加（2倍）。呼籲民眾，若有結節性癢疹症狀，應及早就醫檢查、積極治療。
傳統治療副作用多？生物製劑成「無癢人生」新選擇
結節性癢疹可以怎麼治療呢？蔡呈芳教授說明，首先可依據病灶數量，做嚴重程度區分，分為20顆以下（輕度），20到100顆（中度），超過100則屬於嚴重癢疹。目前治療選項以類固醇、冷凍治療、紫外線光療與口服免疫抑制劑為主，病灶嚴重者，則可嘗試Thalidomide（沙利竇胺）。
但這些治療普遍有副作用，例如長期外用類固醇，有皮膚容易變薄且脆弱的副作用；口服類固醇可能併發水牛肩、血糖升高、白內障、青光眼、長痘痘與女性經期紊亂等影響。
而口服免疫抑制劑雖可有效治療，但主要是針對合併濕疹患者較有效，也有白血球低下及感染、肝功能異常等副作用。冷凍治療是藉由凍傷原理緩解病灶，但治療時疼痛、容易色素沉澱，治療過程更考驗醫師手感和醫病雙方耐力。至於光療，因為穿透性問題，對太厚的病灶往往效果不足。
在生物製劑出現前，Thalidomide是屬於後線治療，但容易有嗜睡、暈眩、水腫等風險，且孕齡女性禁用，且有末梢神經病變風險。
所幸如今有生物製劑核准問世，目前已普遍用於中重度異位性皮膚炎治療，可以穩定神經系統、免疫系統與皮膚，有效抑制第二型發炎反應，也阻斷結節性癢疹反覆搔抓的惡性循環，甚至有機會讓皮膚恢復平整狀態，有望找回潔淨皮膚與夜夜好眠。
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