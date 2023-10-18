莊銘淵蹭陳紫渝被罵爆！爭議落幕後　賴清德今晚首赴永和站台

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，新北市永和區永福里長陳紫渝7月時被爆週刊爆料與一名員警戀愛中，莊銘淵在臉書發布「最美里長vs.特優里長圖卡」，提到看到兩人尋覓商旅、「共度激情夜」新聞後感觸很深，要做好里長工作並不容易，必須投入大量時間精力，保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，共勉之，「希望下次有機會跟紫渝約時間見面聊天，教學相長」；豈料，相關文章引發反彈，民進黨甚至對此發出聲明。
民進黨當時態度強硬，同時譴責說，針對莊銘淵臉書內容，民進黨認為言論明顯失當，雖然莊已刪除該則發文，黨中央還是會嚴正要求莊銘淵對此不當言論向陳紫渝及社會鄭重道歉。
由於事發沒多久，黨部安排賴清德與區域立委參選人拍定裝照，原定莊銘淵出席時間也臨時喊卡，警告意味濃厚。
莊銘淵在10月初在臉書發文，指前主席卓榮泰特別代表賴清德，來到永和幫他加油打氣，也為他當初勇於承擔的勇氣與態度給予支持，並勉勵他能更加積極永不放棄。
莊銘淵提到，10月中他會掛上與賴主席合體的宣傳看板，讓新北第九選區的選民能夠認識莊銘淵，「賴主席不會放棄任何一個艱困選區，一個都不能少的觀念，國會一定要過半，主席的這番話讓阿淵銘記於心，也讓我深深被激勵，我也會繼續努力」。
賴清德今晚將在7時30分赴永和出席「信賴台灣之友會-永和分會加油打氣」活動，莊銘淵特別發出採訪通知，表示賴清德將與他聯合拜會信賴台灣之友會永和分會，榮譽會長羅文崇及會員將全力動員支持，讓永和不在是民主的沙漠區；而這也是相關爭議落幕後，賴清德首度與莊銘淵同台。