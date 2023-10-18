吳慷仁《有生之年》3大名場景！打卡勝地「高家早餐店」藏鬧區
家庭影集《有生之年》由吳慷仁、鄭元暢、林哲熹主演，以早餐店夫妻檔與3個兒子的生活為舞台，帶出輕生、養子、晚年離婚等人生議題。劇中出現許多台灣人眼熟的場景，包括美而美早餐店、華江整宅社區、台北天后宮，都是打卡勝地。
記者羅凌筠／綜合報導
劇中吳慷仁在走上絕路之前怕心中有罣礙，回了一趟老家看家人，意外加入爸媽跟三弟賣早餐的生活，這家早餐店就是位於大直的瑞麟美而美，吳慷仁憶及拍攝時曾經遭虎頭蜂叮到背部，很像瞬間被電到，他形容：「有人踹你一腳的感覺，叮一針直接跪地，我沒有發燒，就是有點頭暈目眩而已。」
而吳慷仁頂替姪子謝展榮，與交友軟體上聊天的妹子孫可芳約出來碰面，2人因為都是謊報年齡，跑到媽祖廟去拜拜懺悔說謊，就此結下不解之緣，這間廟就是位於西門町的台北天后宮，原名艋舺新興宮，俗稱西門町媽祖廟，香火十分鼎盛。
而高家主場景相信粉絲們都不陌生，就是1960年代起面世、擁有半世紀歷史的華江整宅社區，它仿造中華商場的建築風格，以圓環造型串起4個鄰里，住家多達千戶，行人來往的天橋擁有濃濃復古味道，吸引許多粉絲打卡。
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