蒲亭訪中　中國學者：北京對中俄關係心裡有數

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對於中俄關係的發展，中國人民大學國際關係教授時殷弘接受中央社訪問時指出，中俄關係在戰略上已愈益接近軍事同盟，但與軍事同盟之間還有決定性的關鍵距離，「而且很可能跨越不了」。
他分析，至今俄羅斯從未直接或間接地示意「如果在台灣問題上爆發戰爭」，俄羅斯會就此給予中國直接軍事支持，正如中國從未直接或間接地示意如果在烏克蘭和東歐問題上爆發戰爭，中國會就此給予俄羅斯直接軍事支持。
時殷弘並指出，俄羅斯發動和進行對烏戰爭（俄烏戰爭）的表現證明其軍事冒險輕率，常規武力羸弱，它作為軍事同盟國的價值會被嚴重懷疑，其風險會被高度警惕。
時殷弘最後說明，中國將仍希望俄羅斯保持為強國，並且珍視與這強國的戰略夥伴關係，但絕不會贊成它成為「帝國」，或努力在東歐、中亞和任何其他地區恢復成「帝國」。
這場會見備受外界關注的另一原因是，這是蒲亭被國際刑事法院發布逮捕令後首度出訪中國，也是蒲亭在9月與北韓領導人金正恩會晤後，首次與習近平會面。
中國、俄羅斯、北韓關係複雜詭譎，一邊是被中國宣告為重要夥伴且關係「上不封頂」的俄國，如今掉入俄烏戰爭的泥淖，陷入國際制裁；另一邊是承諾其為夥伴且支持立場「堅定不移」的北韓，現仍進行核戰略飛彈開發，引起美日韓的軍事對抗制衡。
而對中國而言，因應美中戰略競爭，需要俄羅斯、北韓如兄弟般的夥伴關係，但這兩國如今面對的挑戰對中國而言也成為風險，也讓三方的關係愈形複雜。
「中國還是很謹慎的」，一名不願具名的北京學者指出，中俄的戰略夥伴關係比任何時候都重要，但北京的夥伴卻是越來越弱，引來的危險越來越大。
這名學者告訴記者，「中國心裡是有數的」。（編輯：邱國強）1121018