美國切斷中國取得先進AI晶片管道　華府撒手鐧一次看

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以下是路透社彙整美國政府最新限制措施重點：
●擴大納管晶片範圍
去年的限制主要針對晶片的運算能力以及晶片間傳輸速度都超過規定為主。這些措施之所以被認為重要是因為AI系統需要將數以千計的晶片連接在一起，以處理龐大的資料。
頂尖AI晶片供應商輝達（Nvidia）因應之道是為中國市場生產符合通訊速度限制的晶片，但後來證明仍能用於AI任務。
美國官員表示，他們將單純聚焦在運算能力，因此將有更多的晶片被納入管制，包括輝達最近針對中國市場推出的晶片。
新規定也要求晶片公司在出售未達管制規定的晶片時通知美國當局，以利當局追蹤這些晶片是否被大量運用在AI任務。
●防堵小晶片漏洞
美國當局想方設法解決的另一個問題是小晶片（chiplets）技術。分析師過去曾對此表達關切之意，憂心中企採購未達限制標準的小晶片，利用這類技術組合成一個完整但違反美國出口管制的晶片。
最新的規定以效能密度限制為主，目的在防杜這類的漏洞。
●將輝達的中國挑戰者打入黑名單
半導體業觀察家相信，美國若禁止AI晶片輸中，中企將力圖補上這塊市場真空。華府最新動作將中國兩家晶片新創公司：壁仞科技和摩爾線程打入貿易黑名單。
壁仞和摩爾線程皆由輝達在中國的前員工創立，據信是中國生產替代輝達晶片的優先候選者。
被打入所謂的實體清單恐讓這兩家新創公司難以伸展，因為這將使他們無法取得台積電或其他使用美國設備的晶片製造商生產的晶片。
●對晶片廠示警
美國指出，任何包含超過500億個電晶體，以及利用所謂高頻寬記憶體的晶片都需要注意，出口商考慮出口到中國時應考慮是否需要申請許可執照出口。
這些條件將包括幾乎所有的先進AI晶片，目的在協助晶片廠發現企圖繞過規定的作法。
●擴大管制國家範圍
出口商原本出口先進晶片到中國和澳門必須申請許可，目前這份名單已擴大至所有被美國列入武器禁運的22個國家。
美國官員也將管制的範圍括及母公司總部設於這些國家的任何公司，以防杜境外子公司採購這些管制晶片。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1121018