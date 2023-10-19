因經濟壓力不生孩他「很心急」　郭台銘誓言：力挽狂瀾　再創新局

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郭台銘說，相當感激家人、親人與同事們的溫馨祝福，此刻內心反覆思忖的，是如何將這些祝福，化為實際的行動，繼續往前走下去。
郭台銘表示，這幾個月，他在彰化親炙「炸彈媽祖」，那樣的愛與寬懷，背後出自於這塊土地蘊含的寬容與慈悲，他深深感受到台灣人精神的廣與深，非地理疆域所能輕易涵蓋。
郭台銘再說，在金門走訪《回眸 俞大維》特展，想起李國鼎、孫運璿那些先行者們，為中華民國的付出與奉獻，他們又再度激勵著自己。
郭台銘提及，在雲林的餐敘上，遇見一位綽號「眼鏡」的夜市攤販，他和一群同樣在夜市討生活的攤販主，有感於許多中、低收入戶過世後，窮到沒有錢殮葬，因此他們成立「夜市慈愛會」，號召攤販們集體捐款、互助，幫助那些在社會底層裡的艱苦人。至今，十幾年過去，他們已經協助圓滿四千多件身後事。
郭台銘提到，「每當我走訪台灣各角落，總會見到許多原本不為我所知的人事物，這些人，這些事，屢屢讓我動容，也因為如此，我也越來越確信，我要為這塊土地持續努力，貢獻我身邊有的人脈與經驗。」
郭台銘說，有將近五十年的日子，他的人生都在全球各國各城奔波，一萬八千多個日子，披星戴月的奔波，最終的所願所想，在這幾年逐漸化為對這塊土地的愛與盼，這份盼望的藍圖越來越清晰，越來越急切。
郭台銘指出，看著那些租不起也買不起房子的七、八年級生，他是焦慮的，看著因經濟壓力而不敢生孩子的人們，他是心急的，看著世界正逢關鍵的轉型時刻，然而台灣仍持續陷入內鬥與虛耗，他是憤怒的。
郭台銘說，這些日子，心裡不免感到著急、慌亂。然而，也有一股「越來越篤定」的情緒，在內心裡萌芽，「我知道自己擁有些什麼，那些種種，都是這塊土地賜予給我的」。
郭台銘直言，他也知道自己能付出些什麼，無非是想回饋一己之力，希冀能力挽狂瀾，再創新局，「七十三歲的我，是這樣想的。寫在這裡，以此為記」。