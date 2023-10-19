美晶片禁令收緊！台股早盤跌後走高 AI指標股廣達與英業達仍摔
美債殖利率再次走高，再加上美國收緊對中國的晶片禁令，美股四大指數昨（18）日皆走跌，台北股市今（19）日開盤走跌，一度跌50多點，來到16382點，但隨後走高來到平盤之上。權值王台積電下午舉行法說會，早盤股價走堅，漲近1%，聯電也跟著漲1%。AI概念股漲跌互見，其中廣達、技嘉與英業達跌1%以上，而IC設計族群與光通訊矽光子紅通通。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數18日下跌332.57點，或0.98%，收33665.08點；標普500指數下跌58.60點，或1.34%，收4314.60點；那斯達克綜合指數下跌219.44點，或 1.62%，收13314.30點；費城半導體指數下跌61.22點，或1.76%，收3413.45點。
美國商務部宣布計劃收緊對中國銷售人工智慧晶片的限制，輝達和超微股價持續走弱，輝達收盤下跌近4%，超微跌近3%。再加上受到美股下挫影響，台北股市今日也跟著走弱，早盤一度跌50多點，來到16382點，但隨後走高來到平盤之上。
權值王台積電將在下午舉行法說會，早盤股價逆勢走高，漲6元，來到546元，漲幅近1%，主要是獲外資法人捧場，有最高目標價喊至760元。聯電同樣漲1%多。其他重要電子股，聯發科漲1.7%，鴻海科技日剛落幕，股價在平盤附近。旺宏漲1%多，大立光與和碩小漲，華碩弱勢跌多，跌幅達3%。
由於美方收緊對中方的晶片禁令，今日AI概念股漲跌互見，指標股緯創小跌0.3%，來到90.7元。廣達、技嘉與英業達跌1%以上，緯穎漲0.6%。其他，創意、世芯-KY、健策漲2到3%。而IC設計今日仍強勢，迅杰、揚智飆漲停，安國、聯傑、九暘、驊訊、偉詮電、敦泰漲3到8%。另外，光通訊矽光子也亮眼，創威、星通、統新、前鼎、合勤控漲3到4%。