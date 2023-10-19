美元指數緩步走高！日圓快見150 新台幣早盤貶近1角觸32.38元
在美國公債殖利率跳高、以巴衝突升溫之下，美股4大指數殺低，美元指數持穩在106.5附近，亞洲主要貨幣兌美元走弱，日圓也向150兌1美元再靠攏，一度來到149.93價位，新台幣兌美元今（19）日早盤也回貶，一度來到32.38元，貶值快1角，不過，市場也關注接下來美國聯準會主席鮑爾發表將發表談話，新台幣未再進一步貶值，目前在32.36元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國9月零售銷售增幅超過預期，深化進一步緊縮政策可能之際，加上加蕯醫院遭炸死傷慘重，市場擔憂以巴衝突變成中東戰爭，油價走揚，美國公債殖利率也再飆高，美股主要指數收黑，科技股為主的那斯達克指數下挫219點，跌幅1.62%，台股早盤則小跌。
至於美元指數持穩在106.5附近，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中韓元早盤一度貶至1358.2兌1美元，目前在1356.94附近震盪，日圓兌美元一度逼近150，來到149.93價位，目前在149.8元盤整，離岸人民幣兌美元盤中也貶至7.3296價位，之後拉回至7.324附近。
新台幣兌美元今日早盤也回貶，以32.31元、貶值2分開出，在亞幣走貶及台股無力之下，新台幣進一步下探32.38元，貶值9分，但由於美國聯準會主席鮑爾發表將發表談話，市場觀望談話內容指引未來美國貨幣政策走向，新台幣未進一步走貶，目前在32.36元震盪整理。