藍營「藍白合」操作誤判有三！黃暐瀚：侯友宜越不比民調就越輸

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黃暐瀚直言，眼前明顯可見的誤判有三，一為「誤判民眾的接受度」，他指出，國民黨自己過去從未使用「民主初選」決定參選人，這次的立委、侯郭，也都用了民調，唯獨對柯文哲「民調不可信」？這個論述基礎薄弱、自打自臉、說服不了一般選民。
黃暐瀚再指，第二，「誤判民眾黨非合不可的必要性」，坊間主流意見是，藍白不合，誰都別想贏，但藍營敗選跟白贏敗選，分別是怎麼個敗法？明年一月之後，又是怎樣的政局？藍營「輸不起」，白營「不怕輸」，輸了總統，民眾黨還有立委，若「關鍵少數」立委達標，重點不在「少數」，重點是「關鍵」，未來立法院長、重大法案預算，都有民眾黨說話的空間。
黃暐瀚說，第三，「誤判質疑民調對侯友宜造成的傷害」，517侯友宜靠著民調領先，擊退了郭台銘，五個月後，同樣是侯友宜，卻主張「民調不可信、初選防灌票」，照此道理，郭侯是不是該重新「民主初選」一下？免有誤差？各立委參選人當初初選過關的基礎，是否瞬間也跟著心虛了起來？民眾會解讀，「原來侯友宜民調真的輸柯文哲，所以不敢比民調」。
黃暐瀚指出，然後，各大民調公司並不會因為國民黨與侯辦的堅持，就從此不再進行民調，還是會有民調，一大堆的民調，直到明年一月二日，不管侯柯合不合？直言「民調還是會繼續，民眾還是會看到，侯友宜怕做民調，反而會讓他民調，越來越低」。