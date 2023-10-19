藍白吵不停！于北辰舉買彩券為例 斷言：藍白不合會降低投票率
藍白合吵不停，雙方終於安排首次會前會，卻演變為瀕臨破局的局面，甚至還可能因此讓選民感到厭煩。對此，桃園市議員于北辰今（19）日在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》中，以「買彩券」舉例，他指出，「藍白合就跟彩券一樣」，大家事前都在想會不會得？一定可以政黨輪替？但是當開獎後，換來空虛、寂寞，直言「如果到最後藍白不合，真的會降低投票率」。
記者林怡昕／台北報導
于北辰、立委王鴻薇、資深媒體人黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，有大學生提問，藍白合作遲遲無下文，且雙方不斷透過媒體互嗆，藍白合是否有必要，會不會讓選民對政治操作很反感？
對此，于北辰則以買「彩券」舉例，彩券在開獎前一刻，大家都想要，不過，開獎過後就變垃圾，「藍白合就跟彩券一樣」，大家事前都在想會不會得？一定可以政黨輪替？，但是當開獎後，換來空虛、寂寞，如果到最後藍白不合，真的會降低投票率。
于北辰直言，這就是地方小雞、要競選區域立委的大家最不願意看到的，因此，國民黨會把藍白合話題Hold到最後一刻，要保持所有支持者對於投票的旺盛決心。
黃暐瀚也補充，柯文哲已經在醞釀第二種藍白合，就是讓不要讓民進黨國會過半，意指要幫國民黨小雞站台，王鴻薇則笑說，當然多多益善，不過「還是要看黨中央意見，最後黨中央一定說NO」。