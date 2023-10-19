十面埋伏 清潔隊員及超商店員都是警察 車手無所遁逃
高雄一名邱姓女子日前在網路上發現「投資股票穩賺不賠」廣告，即投資新臺幣220萬元，未料詐團聲稱只要再投資130萬元，就可領出現金獲利；邱女隨即報警處理，警方為防止詐團發現還變裝成超商店員及清潔隊人員，在超商逮捕林姓車手。警方表示，林男因缺錢看到網路上有應徵工作幫人收款，覺得賺錢快又輕鬆，才再次故技重施，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將林男送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
旗山分局日前接獲49歲的被害人邱女報案指稱，今年8月初在網路看到投資訊息，聲稱「投資股票穩賺不賠」廣告，之後加入LINE群組，對方自稱投資公司經理代客操盤，慫恿「保證獲利穩賺不賠」，謊稱因台股第四季上漲機率高達9成，現在是進場布局最佳時機，直說投資要趁早，被害人信以為真，依指示面交220萬元投資，後來對方聲稱投資已獲利，邱女想獲利了結退出，對方卻以帳戶出問題，需再投資130萬元就可領回現金，她才驚覺被騙憤而報警處理。
旗山分局組成專案小組，請被害人邱與警方合作，聯繫詐欺集團面交付款事宜，佯裝配合對方要求同意赴約，並於10月17日晚上19時30分，約在杉林區大愛路某超商面交現金；鑒於詐騙車手的警覺性很高，警方為避免打草驚蛇，便由1名員警偽裝成超商店員在超商內趁機埋伏，另外還有3名員警則是偽裝成清潔人員，確認林姓車手出面取款時將其逮捕，現場查獲投資公司識別證、公司印章及儲匯收據等證物。
警方偵訊時，25歲的林男表示因失業缺錢花用，看到網路上有應徵工作幫人收款，因為覺得賺錢很快又輕鬆，所以才鋌而走險再次故技重施，沒想到卻被警方查獲，警方詢問後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將林男移送橋頭地檢署偵辦。
旗山警方呼籲，年輕人在網路尋求打工機會時，絕對要注意工作陷阱以免落入詐騙集團圈套，如果誤入陷阱，除了財損外，更有可能成為詐騙集團的幫兇；民眾在投資時，切勿輕信網路來路不明的投資管道，並特別注意避免標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號之商品，以免上當受騙。