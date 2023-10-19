政院拍板《國家機密保護法》修法 刪除「永久保密」保障知的權利
行政院會今（19）日通過《國家機密保護法》部分條文修正草案，考量政府資訊公開趨勢及轉型正義的公共利益，為維護人民知的權利及兼顧國家機密保護，刪除「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密」永久保密規定，盼能兼顧國家機密保護及政府資訊公開，使保密機制更加完善。
記者陳威叡／台北報導
法務部說明，《國家機密保護法》第12條規定「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密」應永久保密，但考量政府資訊公開趨勢及轉型正義的公共利益，為維護人民知的權利及兼顧國家機密保護，故本次刪除「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密」永久保密的規定，延長保密期限須報請原核定機關或上級機關有核定權責人員核定，以強化監督機制。此外明確定義「行政法人」為本法適用機關，以杜絕爭議。
另為掌握涉密人員出境，與外國、大陸地區或香港澳門人士聯繫、接觸情形，增訂涉密人員返台後的通報義務及處罰規定，以維護國家安全利益。
法務部指出，本次修正作業綜合考量《國家機密保護法》適用相關函釋意見及各機關建議事項，為與時俱進、契合實際業務需求，修正重點首先是，修正所稱機關定義，明定行政法人，及受機關委託行使公權力之法人適用本法。
其次，修正國家機密最長保密期限之文字用語，刪除延長次數限制，改由原核定機關或其上級機關有核定權責人員，於未逾各機密等級法定最長保密期限之情況下，視實際情形予以延長或變更，以保持彈性。
第三，修正涉及國家安全情報來源或管道國家機密保密期限，刪除永久保密規定，增訂延長保密期限檢討機制及重新核定保密期限過渡條款規定。
最後則是增訂涉及國家機密人員返台通報義務及違反處罰規定。法案修正草案今日經行政院會通過後，將函送立法院審議，法務部將持續配合後續法案審議作業，期能順利修法通過，使國家機密保護制度更完善。